Quartararo: "Daha hızlı gidebilirdim, ancak sonuç fena değil"

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İstediği gibi bir Pazar günü geçiremeyen Quartararo, buna rağmen rakiplerinin yaşadığı sorunları maksimize etmeyi başardı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro formasyon turunda bir motor haritası sorunu yaşayarak motosiklet değiştirmek zorunda kaldı ve ancak 16. olabildi, Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ise son turda kaza yaparak değerli puanlara veda etti.

Sonuç olarak Fransız sürücü, yarışı sekizinci sırada tamamlamasına rağmen, Japonya'dan puan farkını 18'e çıkararak ayrılıyor.

Farkın artmasından memnun olduğunu itiraf eden Quartararo, daha rahat geçiş yapabilseydi ilk beşe girebileceğini de düşünüyor.

Quartararo, "Tüm koşullar ve yaşananlar göz önüne alındığında, elbette sekiz puan kaybetmektense sekiz puan almanın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan sonuç iyi, ancak başka açılardan ise sinir bozucu."

"Potansiyelimizin Jack ile savaşmaya yetmeyeceğini hissediyorum çünkü o bugün başka bir seviyedeydi. Ama Marc [Marquez] ve Miguel [Oliveira] ile mücadele etmek mümkündü. Hiç geçiş yapamıyorum, geride kaldığımda diğerlerine göre tamamen farklı bir şekilde sürmek zorunda kalıyorum."

"İkinci ve üçüncü sektörde farkı kapatsam da dördüncü ve birinci sektörde her şeyi kaybediyordum. Bu yüzden sonuç sinir bozucu, daha hızlı gidebilirdim."

"Yarıştan önce birkaç değişiklik yaptık ancak doğru olmadıkları ortaya çıktı. Değişiklikler lastikle ilgili değildi ama hızımızı biraz yavaşlatan bir şeydi." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kendisiyle mücadele halindeyken kaza yapan Bagnaia ile ilgili ise Quartararo, "Onu görmedim ama kaza yaptığını duydum."

"Sanırım benden çok uzakta kaza yapmadı. Ducati'nin sürüş stili gerçekten hızlı ve sert arka lastik tercihleri de doğruydu."

"Bu lastiği kullanan sürücüler gerçekten çok iyi iş çıkarttılar, dolayısıyla kendisiyle karşı karşıya kalacağımı biliyordum."

"Ancak Maverick'in [Vinales] arkasında kaldım, ki kendisinin temposu harikaydı. Arkasında sıkışıp kaldım ve geçemedim. Yarışın en zor kısmı da buydu." dedi.