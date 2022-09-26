Marquez: "Yarış esnasında ilk kez hiç acı hissetmedim"

Haberi dinle

Motegi'de çok iyi bir iş ortaya koyan Marquez, üç yıl sonra ilk kez pole pozisyonundan başladığı yarışta fazla zorlamadı ve beşinci sıraya kadar gerilediği mücadelenin son turlarında Miguel Oliveira'yı geçerek mücadeleyi dördüncü tamamladı.

Genel olarak iyi bir yarış geçirdiğini düşünen İspanyol sürücü, sakatlık ve ameliyat süreci başladığından beri ilk kez bir yarışı hiç acı hissetmeden tamamladığını, yarışın ardından da sıkıntı çekmediğini söyledi.

Marquez, "Oldukça mutluyum çünkü epey sağlam bir yarış çıkarttık."

"Performansımız tutarlıydı, ancak en önemlisi şu ki yarış boyunca hiç acı hissetmedim. Evet, kolum biraz gevşemişti ve yarış bittikten sonra çok yorulmuştum, ama herhangi bir sıkıntı yaşamadım."

"Benim için en önemlisi buydu, zaten bu sayede son turlarda Oliveira'yı geçebildim."

"Uzun süredir son turlarda birisiyle mücadele edebilecek durumda değildim, çünkü acı içinde kalıyordum ve konsantrasyonumu korumakta zorlanıyordum."

"Ancak bu hafta sonu hiç acı hissetmedim, sadece çok yoruldum. Her şey kontrol altındaydı." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motosiklete olan güveninin her geçen gün daha da arttığını söyleyen Marquez, Motegi'nin 2022 model Honda'nın zayıf noktalarını maskelediğini de ekliyor.

Marquez, "Elbette kendime güvenim gittikçe artıyor. Ancak biraz sakinleşmemiz gerekiyor çünkü Cuma günü de söylediğim gibi, bu pistte motosikletimizin zayıf noktalarından daha az etkileniyoruz."

"Bu nedenle 1. antrenman seansından itibaren iyi bir tempo tutturabildim çünkü aşağı yukarı Aragon ile aynı motosiklete sahiptik."

"Öyle ya da böyle diğerlerine daha yakın olmamızın da yardımı dokundu."

"Tek turda istediğim gibi sürmekten uzak değilim ama sabit bir tempo tutturmak ve beklemediğiniz anları kontrol etmek gibi konuların üstünde çalışabileceğimi ve gelişebileceğimi düşünüyorum. Bu sadece ikinci yarış, önümüzde Tayland, Avustralya, Malezya ve Valencia var.

"İyi bir hafta sonu geçirdiğimiz doğru, ancak Cumartesi günü yağan yağmurun bana çok yardımcı olduğu da bir diğer gerçek. Yağmur zinde kalmamı sağladı ve pol pozisyonunda başlamama da yardımcı oldu."

"Kendime karşı dürüst olmalıyım: normal bir hafta sonunda yedinci, sekizinci veya dokuzuncu olabileceğime inanıyorum - dördüncü değil." dedi.