Bagnaia, son turda sadece hırsıyla hareket etmesinin bedelini ödediğini düşünüyor

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Mücadeleye 12. sıradan başlayan İtalyan sürücü, ön lastikteki basınç problemleri nedeniyle zorlu bir yarış geçirdi ve geçiş yapmakta zorlandı.

Son etaplarda toparlanmayı başaran Bagnaia dokuzunculuğa kadar yükseldi ve son turda Quartararo'yu takip ederken kendini yerde buldu.

Bu sezon beşinci kez yarış dışı kalan Bagnaia, bitime dört yarış kalan Quartararo'nun 18 puan gerisine düşmüş vaziyette.

Yarışın ardından bir puan için bu kadar zorlamaya değip değmeyeceği sorulan Bagnaia, "Bir puan fark yaratabilir, bu yüzden bunu yapmaya çalışıyordum."

"Çok hırslıydım, ancak yarıştan sonra düşündüğümde görüyorum ki Fabio'nun arkasında bitirmek veya daha güvenli bir hamle yapmak için daha iyi bir fırsata sahip olmayı beklemek kesinlikle daha iyiydi."

"Ancak yarışırken her zaman büyük şeyler düşünürüm, tek amacım Fabio'yu geçmek ve sonra bir hata yaparsa diye Maverick'e [Vinales] yakın olmaya çalışmaktı."

"Yani hırslıydım, şampiyonluğu kazanmak için yapabileceğim tek şey bu. Ancak kaza yaparak kesinlikle büyük bir hatada bulundum."

Francesco Bagnaia, Ducati Team after crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'ya çarpmadığı için şanslı olduğunu kabul eden Bagnaia, kaza alanından uzaklaşırken yaptığı alaycı protesto alkışının da kendisine yönelik olduğunu açıkladı.

Bagnaia, "Bu hafta sonu tüm yaşananlar açısından oldukça garipti. Sabah epey rekabetçiydim, bu yüzden yarış sırasında olanlar biraz garipti."

"Ancak geriden başlamanın hızınızı kestiğini ve sizi zor durumda bıraktığını biliyorsunuz."

"Bu yüzden bir sonraki yarışta her zamanki gibi işimi yapmaya ve rekabetçi olmaya çalışacağım. Ancak daha agresif olmayacağım, buna gerek yok."

"Sadece Aragon ve Misano'da yaptığım şeyi yapmam, hızımı korumam ve puan kazanmaya çalışmam gerekiyor." dedi.