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MotoGP / İtalya GP Haberler

Pramac, 2022 MotoGP sezonunun kalanında farklı renk düzeniyle yarışacak

Pramac Racing takımı, 2022 İtalya GP öncesinde yeni renk düzenini tanıttı ve sezonun kalan kısmında bu tasarım kullanılacak.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Pramac, 2022 MotoGP sezonunun kalanında farklı renk düzeniyle yarışacak
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Ducati'nin uydu takımı olan Pramac, son yıllarda Lamborghini ile olan birlikteliğini kutlamak için Mugello'da tek seferlik renk düzeni kullanıyordu.

Bu hafta sonu bu gelenek devam edecek fakat motosikletlerde Lamborghini'nin siyah ve sarı renkleri olmayacak. Bunun yerine bir İtalyan sigorta şirketi olan Prima ile olan anlaşmayı kutlamak için Mugello yarışı öncesinde renk düzenini büyük oranda değiştirecekler ve sezonun kalan kısmında da kullanılacak olan mor ağırlıklı renge geçiş yapacaklar.

Açıklamaya göre bu tasarım, cuma sabahı yapılacak ilk seansla birlikte kullanılmaya başlanacak ve 2022'nin kalan yarışlarında da Ducati motosikletini süsleyecek.

Pramac CEO'su Paolo Campinoti şunları söyledi: "Bugün Pramac Racing tarihinde yeni bir bölüm başlıyor. Mugello Grand Prix'si öncesinde Pramac Racing ve Prima Assicurazioni arasındaki önemli  işbirliğinin başlangıcını duyurmaktan gurur duyuyorum."

"Bugün Pramac Racing renkleri değişiyor ve motosikletlerimize ilk kez moru getiriyor."

"Önümüzdeki üç yıl boyunca takımın adı Prima Pramac Racing olacak. Bunun büyük ve heyecan verici bir maceranın başlangıcı olabileceğini umuyoruz ve birlikte çok mutlu olacağımıza eminiz." dedi.

Bu hafta sonu farklı renk düzeniyle yarışacak tek takım Pramac değil. Ducati test sürücüsü Michele Pirro, bu hafta sonu Mugello'da özel davetle piste çıkacak ve Aruba.it ile yapılan anlaşma kapsamında Ducati Dünya Superbike motosikletinin rengiyle mücadele edecek.

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
1/3

Fotoğraf: Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing
Johann Zarco, Pramac Racing
2/3

Fotoğraf: Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
3/3

Fotoğraf: Pramac Racing

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