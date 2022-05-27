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RNF, 2023 yılında Aprilia motosikleti kullanmaya hazırlanıyor!

RNF, 2023 yılı itibariyle Aprilia motosikleti kullanmak için İtalyan üreticiyle anlaşma imzalamaya yakın.

Oriol Puigdemont
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
RNF, 2023 yılında Aprilia motosikleti kullanmaya hazırlanıyor!
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Anlaşma henüz resmi olarak imzalanmamış olsa bile Motorsport.com, her iki tarafın niyetinin de önümüzdeki hafta Barselona'da yapılacak olan bir sonraki yarıştan önce imzalamak olduğunu öğrendi.

Razlan Razali önderliğindeki RNF takımı, böylelikle dört yıllık sürecin ardından Yamaha motosikleti kullanmayı bırakmış olacak.

Yamaha ve RNF, Le Mans'ta bir araya geldi ve Yamaha, Razali'den sorunları çözmek için Mugello'ya kadar zaman istedi.

Fakat Malezyalı yöneticinin, İtalya'da aldığı yanıttan tatmin olmadığı anlaşılıyor.

Yamaha'nın gelecek sezon kağıt üzerinde sadece Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli ile mi yarışacağı yoksa Suzuki'nin ayrılığı sonrası spora gelebilecek başka bir takımla mı ortaklık kuracağı belirsiz. Eğer böyle bir anlaşma olmazsa, Yamaha sadece iki motosiklete sahip olacak.

Aprilia bir süredir uydu takımı seçeneğini düşünüyordu ancak bir yandan altyapı eksikliği, diğer yandan da beklenen teklifin gelmesi bu olasılığı düşüyordu.

Aprilia yarış ekibin CEO'su Massimo Rivola, bu konuda, "Projeyi büyütebileceğimiz ilginç bir teklif alırsak, onu değerlendireceğiz." diyerek açık kapı bırakmıştı.

Görünüşe bakılırsa Razali, Yamaha'dan gördüğü muameleden ve iki motosiklet satın almak için ödemek zorunda oldukları yüksek ücretten memnun değil, ki bu ücret Aprilia veya Ducati'nin talep ettiğinin çok üzerinde.

Anlaşmanın tamamlanmasını bekleyen Aprilia ve RNF, yarış koltuğunda kimlerin olacağını şimdiden tartışmaya başladılar. Takımla adı anılan sürücülerin başında Moto2 şampiyona lideri Celestino Vietti geliyor.

Ayrıca RNF'nin ana sponsoru olan WithU, bir İtalyan şirketi olduğu için Aprilia'ya geçişi memnuniyetle karşılıyor.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

Photo by: Marc Fleury

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