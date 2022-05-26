Aprilia, Espargaro ve Vinales ile sözleşmesini 2023 sezonu için yeniledi

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Aprilia, İtalya Grand Prix'si öncesi perşembe günü yaptığı açıklama ile her iki sürücünün de sözleşmesi önümüzdeki iki yıl için yenilediğini doğruladı.

Aprilia ve Espargaro, bir süredir sözleşmenin yenilenmesi üzerine görüşme yapıyordu ve İspanyol, Arjantin Grand Prix'sindeki galibiyetinin ardından takımla yaptığı ilk görüşmelerin kendisini "üzdüğünü" söylemişti.

Geçtiğimiz hafta yapılan Fransa GP sonrası konuşan Espargaro, yeni sözleşme hakkında Aprilia'da neler olduğunu bilmediğini söylemişti fakat Espargaro'nun şampiyona liderliğinden sadece dört puan geride olduğu göz önünde bulundurulunca her iki tarafın da anlaşmaya varması bekleniyordu.

Endonezya GP'den bu yana görüşmeler yapılıyordu ve tartışılan asıl konunun, para ve çoğu üreticinin COVİD krizi nedeniyle maaşları azaltmaya çalışma politikası olduğu anlaşılıyor.

Fakat Aprilia, Espargaro ile yıllık iki milyon euro olmak üzere 2024 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak yeni bir anlaşma imzaladı.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia ile ilk tam zamanlı sezonunu geçiren Vinales, zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen önümüzdeki sezon marka ile yarışmaya devam edecek.

CEO Massimo Rivola, "Belki Aleix Espargaro ve Maverick Vinales'in önümüzdeki iki yıl daha Aprilia Racing'de kalacak olmasından çok mutlu olmam sizin için büyük bir haber olmayabilir."

"Hepiniz, 'Kaptan'ın' uzun zamandır tarihimizin bir parçası olduğunu biliyorsunuz."

"Şuanda bizi buraya getirdiğine ve takıma getirdiği heves ile bizi ilerletmeye devam edeceğine hiç şüphem yok."

"Maverick ile devam edecek olmaktan çok mutluyum. Potansiyelinin ne olduğunu herkese göstereceğine eminim." dedi.

Dokuz kez MotoGP kazananı, Yamaha ile sert bir ayrılığın ardından geçtiğimiz yıl Aragon GP'den itibaren Aprilia'ya katıldı.

Vinales şuanda şampiyonada 33 puanla 13. sırada yer alıyor ve en iyi sonucu, Arjantin'de aldığı yedincilik.

Espargaro'nun anlaşması, Suzuki'nin sezon sonunda MotoGP'den ayrılma kararıyla daha da kaosa sürüklenen sürücü pazarında önemli bir hamle oldu.

2020 dünya şampiyonu Joan Mir, muhtemelen Pol Espargaro'nun yerine Honda'da olacak. Alex Rins ise Yamaha ve KTM ile görüşmelerin yapıldığını doğruladı.

Aprilia ayrıca, 2023 için bağımsız takımlarla iki uydu motosikleti üzerine görüşmeye açık olduğunu duyurdu. Moto3 şampiyonu Leopard Racing, gelecek yıl Suzuki'nin yerini devralmak ve İtalyan üreticiyle ortaklık yapmakla ilgilendiğini ifade etti.