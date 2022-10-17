Phillip Island organizatörleri, pisti yeniden asfaltlamaya açık

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Cuma günü toplanan güvenlik komisyonunun gündemindeki konu, MotoGP'nin iki senelik aranın ardından geri döndüğü Phillip Islans pistinin yüzeyindeki sıkıntılardı, bu konu hakkında birçok sürücünün de endişeleri bulunmaktaydı.

Buna rağmen pist oldukça hızlıydı ve sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden Jorge Martin pist tarihinin en iyi turunu elde etmeyi başardı. Önceki rekor, 2013'te Jorge Lorenzo tarafından kırılmıştı.

Bu pisti en iyi tanıyan isimlerden -hatta pistteki bir viraja ismi verilen- Ducati sürücüsü Jack Miller'a göre en büyük sorun yarış çizgisi dışında kalan tümsekler.

Miller, "Pist yüzeyi yaklaşık 10 senedir yenilenmedi ve artık gevşemeye başladı."

"En büyük sorun tümsekler. Yarış çizgisinde pek yok ancak çizgi dışında ciddi sorun oluşturuyor. 1. veya 8. virajları geniş almak zorunda kalan bir ismin çizgiye dönerken zıpladığını görebilirsiniz."

"Artık pist yüzeyinin yenilenmesi gerektiği noktadayız."

Jack Miller, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyonluk adayları arasında bulunan Aprilia sürücüsüs Aleix Espargaro, mevcut yüzeyin zaten yüksek hızlı ve riskli bir piste gereksiz bir tehlike unsuru eklediğini söyledi.

Espargaro, "Pistin yeniden asfaltlanması gerekiyor. Tüm sürücüler olarak bu pisti çok seviyoruz. Burada yarışmak bizlere yüksek adrenalin sunuyor."

"Ancak burası, hiç şüphesiz, pek çok nedenden ötürü takvimdeki en tehlikeli pist."

"Yeni asfalta ihtiyacımız var. Pist çok engebeli, yol tutuşu çok düşük. Motorlar artık 10 yıl öncesine göre çok daha hızlı, ancak 10 yıl önceki tur rekorunu sadece 0.1 saniye düşürebildik. Bunun pistin durumuna dair iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sürücülerin geri bildirimlerini not eden AGPC CEO'su Andrew Westacott, Phillip Island pistinin sahipleriyle ile yeni asfalt konusunu görüşmeye açık.

Motorsport.com'a konuşan Westacott, "Pist sahipleriyle henüz konuşmadım ama Cuma gecesi güvenlik komisyonundan gelen geri bildirimleri duydum."

"Burada yarışmayalı üç yıl oldu. Sanırım en son 2012'de asfalt yeniledik, bir asfaltın doğal ömrü 11-12 yıl civarı."

"Eğer sürücüler yarış çizgisinin tümsekli olduğunu söylüyorsa, bu konuda dünyanın en iyi yarışçılarına inanmak zorundasınız."

"Bu yüzden ilk olarak yeni asfaltın homologasyon sürecine etkisini görmek için çalışacağız. Güvenlik üzerinde daha büyük etkisi olan daha küçük şeyler olup olmadığına bakmamız gerekebilir, ancak her şey bir listede yer alacak ve bu konuda doğrudan Dorna ile birlikte çalışılacak."

Espargaro'nun ilk antrenman seansında bir yaban tavşanı ile burun buruna gelmesinin ardından güvenlik komisyonu toplantısında gündeme gelen bir diğer konu da pistin yaban hayatına ev sahipliği yapmasıydı.

Bu konuyu da ele alan Westacott, "Hayvanlar her yerde olabilir, ancak sürücü güvenliği her şeyden önemlidir."

"Eğer yüksek hızdayken bir hayvana çarpma olasılığınız varsa, bu konuda ciddi incelemeler yapmamız gerekmekte."

"Çözümün ne olduğunu bilmiyorum ama bu kesinlikle önemli, ister iki tekerlekli ister dört tekerlekli motor sporları yapıyor olun, piste hayvanların giriş yapmasına izin veremezsiniz."

"Bu, pist sahipleri tarafından mantıklı bir şekilde ele alınması gereken bir konu." dedi.