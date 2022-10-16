Miller: "Önümdeki motosiklete bakıyordum, bir saniye sonra yıldızlar görmeye başladım"

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2022 Avustralya Grand Prix'si, Miller'ın kendi evinde fabrika Ducati sürücüsü olarak yarışacağı ilk ve tek yarıştı. Miller, memleketinde büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı. Hatta pistteki 4. viraja Miller'ın adı verilmişti. İronik bir şekilde, Miller'ın yarışı 9. turda "Miller Virajı"ndaki bir kazayla sona erdi.

Ducati sürücüsü, yarışa oldukça güçlü başlamış ve ilk turlarda sıralar kazanarak bir noktada takım arkadaşı Franceso Bagnaia'yı dahi geçerek 3. sıraya kadar çıkmıştı.

Avustralyalı pilot, sonrasında lider grupla yarışmaya devam etse de yarışı 9. turda şanssız bir kazayla sona erdi.

Miller'ın adının verildiği 4. viraj öncesinde frenlemeyi kaçıran Alex Marquez, kontrolsüz bir şekilde Miller'a çarptı ve ikili yarışa veda etti. Marquez'in Honda'sının ön lastiği Miller'ın sırtına çarptı, neyse ki Avustralyalı sürücü ciddi bir şekilde sakatlanmadan kazayı atlatabildi.

Böylelikle Miller'ın yarışı, kendi hatası olmayan bir kaza yüzünden 9. turda sona ermiş oldu.

Yarışın ardından konuşan Miller, kendi evinde yarışı tamamlayamadığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

"Aklımdaki yarış böyle değildi ama böyle oldu, yapacak bir şey yok. Virajın ortasındaydım, freni bırakarak gaz vermeye başlayacaktım ki sırtıma bir ön lastik çarptı."

"Yapabileceğim pek bir şey yoktu. Bir saniye önce Marco Bezzecchi'nin motosikletinin arkasına bakıyordum, bir saniye sonra yıldızlar görmeye başladım. Kaza cidden acıttı ama şu an iyiyim, sadece biraz ağrıyor."

Jack Miller, Ducati Team, Alex Marquez, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez kazada açık şekilde hatalı olsa da Miller sinirli değil. Avustralyalı sürücü, "herkesin hata yapabileceğini" söylüyor.

"Neden sinirleneyim ki? Günün sonunda, hepimiz pistte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O [Alex Marquez], Marini'yi geçmeye çalışırken frenlemeyi kaçırdı ama hepimiz hata yapıyoruz."

"Yarışı bitirmediğim için en az benim kadar o da üzgün. Geçtiğimiz 3 yıldan sonra ilk kez evimde yarıştım ve yarışı böyle bitirmek istemezdim."

"Kendime gelmemin ardından aileme gittim, onlara sarıldım ve yarışı bitiremediğim için özür diledim. Birçok kişi buraya geldi, sadece benim ailem değil. Birçok aile kendi şehirlerinden buraya geldi ve bir Avustralyalının iyi iş çıkardığını görmek istediler."

"Siz de onları yarı yolda bırakmış gibi hissediyorsunuz. Bu çok üzücü ama motosiklet yarışlarının bir parçası."

Jack Miller, Ducati Team Fotoğraf: Australian Grand Prix Corporation