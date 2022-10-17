Miller, kendi evindeki yarışı bitiremediği için hayal kırıklığı yaşamakta

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Kendi evinde bir Ducati fabrika sürücüsü olarak ilk ve son kez piste çıkan Miller, ilk turlarda iyi bir performans göstermesinin ardından lider grupta kendine yer bulmayı başardı.

Ancak 9. turda kendi adı verilen U virajda Alex Marquez'in geç frenleme esnasında hata yaparak kendisine çarpmasının kurbanı olan Miller, yarışa erkenden veda etmek durumunda kaldı.

Kazayı yorumlayan Miller, temas yaşadıkları ana kadar Marquez'in arkasına kadar geldiğini dahi fark etmediğini söylüyor.

Miller, "Planladığım gibi bir gün değildi ama olan oldu. Virajın ortasındaydım, frenleri bırakıp gaza basmak üzereydim ve bir anda ön tekerleğim omurgamın ortasına geldi."

"Bu konuda yapabileceğim pek bir şey yoktu. Birkaç saniye önce [Marco] Bezzecchi'nin motosikletinin arkasına bakıyordum, birkaç saniye sonra ise gökyüzünü izliyordum."

"Oldukça bitkin düştüm ancak kendimi iyi hissediyorum, sadece biraz morluklarım var."

Marquez'e kin beslemeyeceğini de söyleyen Miller, "Bunda kızacak, küslük yaratacak ne var ki? Günün sonunda hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"[Luca] Marini'yi geçmeye çalışırken kendini biraz kaptırmış olabileceğini anlıyorum ama hepimiz hatalar yaptık. Yarışı bitiremediği için o da en az benim kadar üzgün."

"Ama tabii ki üç yıl aradan sonra evimdeki ilk yarışı bu şekilde bitirmek istemezdim."

Miller, kazanın ardından Avustralya GP hafta sonu boyunca ailesi ve arkadaşlarının bulunduğu virajın hemen dışındaki konuk alanına doğru yürürken görüldü.

Bunun sebebini açıklayan Avustralyalı sürücü, yarışı bitiremediği için ailesinden özür dilemeye gittiğini ve bu özrünü taraftarlara da ilettiğini açıkladı.

Miller, "Nefesimi toparladıktan sonra [ailemin] yanına gittim ve onlara sarılıp özür diledim."

"Pek çok insan -sadece benim ailem değil, buradaki pek çok aile- bir Avustralyalının iyi bir şey yaptığını görmek için çok uzaklara seyahat etti. Bu nedenle onları hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyorum."

"Yıkıcı bir durum, ancak bu, motosiklet yarışlarının bir parçası." dedi.

Jack Miller, Ducati Team, Alex Marquez, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez ise kazanın tüm sorumluluğunu kabul etti ve Miller'ın o anki öfkesini anladığını söyledi.

LCR Honda sürücüsü kazadan dolayı uzun tur cezası aldı ve bu cezayı önümüzdeki hafta sonu Malezya GP'sinde çekecek.

Kazayı yorumlayan Marquez, "Jack için gerçekten üzgünüm. Kızgın olmasını anlıyorum, haklı sebepleri vardı."

"Bir hata yaptım. O virajda gerçekten çok dikkatliydim çünkü hata yapmanın çok kolay olduğunu biliyorum. O turda biraz atak yapmaya başladım, aksi takdirde geçilecektim."

"Kendisi ve takımı adına üzgünüm. İyi bir sonuç almak için büyük fırsat teptik ama hayat böyle. Herkes hata yapabilir, ama bu biraz fazlaydı.

"Herkesin başına gelebilecek bir şey, ama bu bir mazeret değil. Çok büyük bir hata yaptım." dedi.