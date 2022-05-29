Oliveira: "KTM, 2023'te Tech3'e geçmemi teklif etti"

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Suzuki'nin sürpriz bir şekilde yılın sonunda MotoGP'den ayrılacağını açıklamasının ardından, 2023 için sürücü pazarı kızışmış durumda.

Bu, Alex Rins ve Joan Mir'in yanı sıra Jack Miller'ı ve Honda'da yerine Mir'in getirilmesi beklenen Pol Espargaro'yu pazara çıkarıyor.

Rins, Le Mans'ta KTM ile görüştüğünü doğrularken, Miller ve Espargaro da Avusturyalı marka ile ilişkilendiriliyor.

İtalya GP'deki cuma günü antrenmanının ardından konuşan Oliveira, 2019 ve 2020'de yarıştığı Tech3 takımına geri dönmesinin teklif edildiğini ama istekli olmadığını açıkladı.

Oliveira, "Bu, bu hafta teklif edilen bir şey."

"Değerlendireceğim ancak hayalimdeki yer olmayacak." dedi.

KTM motor sporları başkanı Pit Beirer, görüşmenin yapıldığını ve Oliveira'nın, KTM sürücüsü olarak kalmasının uydu takımına geri dönmek anlamına gelebileceğine açık olması gerektiğini doğruladı.

"Miguel bir soruyla karşılaştı ve buna şaşırdı çünkü bunu kendi içimizde konuşmuştuk. Tech3'e gelişinin kesinleştiği doğru değil."

"Fakat ona diğer sürücülerle konuştuğumuzu ve yılın sonunda hangi sürücünün burada olacağına karar vermek için açık olmak istediğimizi söyledim."

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tech3'e gelebilme şansı var. Ona bunun farkında olmasını söyledim ve kalmasını sağlamak için bir seçenek kullanmayı istemiyorum."

"Bu bilgiden çok mutlu değildi ama ondan, KTM sürücüsü olmak istediğine dair iyi bir dönüş aldım."