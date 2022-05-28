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MotoGP / İtalya GP Haberler

Kolundan 4. kez ameliyat olacak Marquez, 2022 MotoGP'nin kalan bölümünü kaçırabilir!

6 kez MotoGP şampiyonu olan Marc Marquez, sorunlu kolundan dördüncü kez ameliyat olma kararı aldı ve bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP'nin ardından mücadeleye yeniden ara verecek.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Abdullah Çelik
Kolundan 4. kez ameliyat olacak Marquez, 2022 MotoGP'nin kalan bölümünü kaçırabilir!
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Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından Honda bir basın toplantısı düzenledi ve bu toplantıda Marquez'in gelecek hafta Amerika'daki Mayo Clinic'te sağ kolundan dördüncü kez ameliyat olacağı duyuruldu.

Marquez, 2020 İspanya GP hafta sonunda geçirdiği kazada kolunu kırmış ve o sezonun tamamını kaçırmıştı. O süreçte Marquez, kolundan 3 kez ameliyat oldu.

2021'de mücadeleye geri dönen Marquez, istediği performansı yine gösteremedi ancak buna rağmen 3 yarış kazanmayı başardı. Marquez, sağ omzunu istediği gibi kullanamadığı için özellikle saat yönünün tersine olan pistlerde çok zorlandı.

Marquez bu seneye daha umutlu başlasa da Endonezya'da geçirdiği büyük kazada bilinç kaybı yaşadı ve sonrasında, daha önceden de yaşadığı çift görme sorunu yaşadı. Bunun üzerine Marquez, Arjantin GP'yi kaçırdı. Marquez ayrıca bu sene büyük değişikliğe uğrayan Honda motosikletine alışmakta da zorlandı ve henüz hiç podyuma çıkamadı. 

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, 2020'de yapılan ameliyatların ardından sağ kolunu doğal bir şekilde hareket ettirememekten şikayet ediyordu. Honda'nın 2022 motosikleti, bunun daha çok ortaya çıkmasını sağladı.

Yaşananların ardından Marquez, Honda ile birlikte bu seneden vazgeçip dördüncü kez ameliyat olma kararı aldı.

Şu an için iyileşme sürecine dair bir şey açıklanmadı ancak Marquez'in 2022'yi kaçırması bekleniyor.

Marquez'in yerine kimin geçeceği henüz açıklanmadı ancak Stefan Bradl'ın o isim olması bekleniyor.

Devamı gelecek...

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