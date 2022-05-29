RNF'nin kararına saygı duyan Yamaha gelecek sene iki motosikletle yarışacak

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İtalya GP hafta sonunun ilk gününde RNF, 2023'ten itibaren Aprilia uydu takımı olacaklarını ve iki yıllık bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bu, RNF -eski adıyla Petronas SRT- ile Yamaha arasındaki dört yıllık ilişkinin sonu anlamına geliyor. 2020'de çok iyi bir sezon geçiren takım 6 zafer elde etmiş ve Franco Morbidelli ile şampiyonada ikinci sırada yer almıştı.

Yamaha ile anlaşması sezon sonunda bitecek olan RNF'nin, Yamaha'nın gösterdiği muameleden memnun olmadığı bildirildi.

Motogp.com'a konuşan Yamaha takım patronu Lin Jarvis, Aprilia ile devam etme kararının açıklandığı sırada RNF ile toplantıda olduklarını ve duyurunun zamanlamasına şaşırdığını belirtti.

Jarvis, "Tabii ki bu ideal bir durum değil. Hatırlayabildiğim kadarıyla her zaman uydu ekiplerimiz oldu, gridde her zaman ikiden fazla motosikletimiz vardı."

"Bir ilişkinin sonuna gelmek asla hoş bir durum değil. Sezon sonuna kadar vaktimiz var, RNF ile ortaklığımız devam ediyor."

"Önümüzdeki sezonlardan itibaren Aprilia'ya geçme kararı aldılar, bu karara saygı duyuyoruz."

"Dünkü duyuruya biraz şaşırdım, çünkü RNF ile toplantıda olduğumuz ve biraz olağandışı olan kararlarını dinlediğimiz esnada yayınlandı."

"Kararlarına saygı duyuyoruz, önümüze bakacağız."

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jarvis, Yamaha'nın 2023'te gridde bir uydu takımının olmayacağını ve takımın muhtemelen yalnızca iki fabrika motosikletine sahip olacağını söyledi.

"Önümüzdeki yıl gridde iki motosikletimiz olacak, elbette her zaman uydu takımlarımız olmuştu. Gerçekte, MotoGP padokundaki diğer her takımın üreticilerle sözleşmeleri devam ediyor."

"Şu anda başka alternatif yok ama bu bizim için sorun değil."

"Fabrika ekibine ve motosikleti hızlandırmaya odaklanacağız ve motosikletimizi mümkün olan en iyi hale getireceğiz. Bunu iki sürücüyle de yapabileceğimizden eminiz, herhangi bir sorun yok."