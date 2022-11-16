MotoGP şampiyonu Bagnaia, henüz #1 ile yarışıp yarışmayacağına karar vermedi

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Bagnaia, geçtiğimiz haftalarda Valensiya'da düzenlenen 2022 sezon finalinde gerekli puanları topladı ve 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Ducati sürücüsü oldu. 91 puanlık farkı kapatan Bagnaia, beş kez yarış dışı kalmasına rağmen şampiyon olan ilk sürücü de oldu.

Casey Stoner'ın Honda ile ikinci şampiyonluğunu kazanmasından bu yana hiçbir sürücü 1 numarayı kullanmadı.

Stoner 2007'de Ducati ile kazandığı ilk şampiyonluğun ardından 2008'de 1 numarayı kullanmıştı. Stoner ikinci şampiyonluğunu kazanmasının ardından da yine #1 ile yarışmayı seçti.

Şu anda 63 numara ile yarışan ancak Moto2 ve Moto3 döneminde sırasıyla #42 ve #21 ile mücadele eden Bagnaia, şampiyonlara yönelik bir ayrıcalık olduğu için 1 numara ile yarışmanın "düşünmesi gereken bir şey" olduğunu kabul ediyor fakat bunun üzerindeki baskıyı artıracağından endişe ediyor.

Bagnaia,"Böyle bir sorunum olduğu için mutluyum. Fakat samimi söylüyorum, bu üzerinde çokça düşünmem gereken bir şey."

"Çünkü herkesin #1 ile yarışamayacağı doğru fakat #1 ile yarışmak daha fazla baskı getirebilir."

"#1 ile yarışan sürücüler beni hep büyülemiştir."

"Bakalım. Seçim yapmak zor olacak. Umarım önümüzdeki yıllarda, Pazar günü hissettiklerimi tekrar hissetmem çünkü bu daha tehlikeli olabilir." dedi.

Casey Stoner, Ducati Photo by: Martin Heath / Motorsport Images

Bagnaia, kendisini henüz bir dünya şampiyonu gibi hissedip hissetmediği sorulduğunda şunları ekledi: "Hayır, tüm kalbimle hayır diyebilirim. Ancak Ducati'ye istediklerini yapmam için bir hafta süre vereceğimi ve ardından rahatlamak için telefonumu kapatacağımı söylemiştim."

MotoGP'de #1 ile yarışıp da ertesi sezon şampiyon olan son sürücü Mick Doohan'dı.

O zamandan beri, 1 numarayı kullanan hiçbir sürücü (2000'de Alex Criville, 2001'de Kenny Roberts Jr., 2008 ve 2012'de Stoner, 2011'de Lorenzo) ertesi yıl şampiyon olamadı.

Bagnaia, Moto2 ve Moto3'te kullandığı #42 ve #21 numaralarının başka sürücüler tarafından kullanılmasından ötürü #63'ü seçmişti.

Şu anda yarıştığı 63 numara, Moto2 ve Moto3'teki yarış numaralarının toplamından geliyor.