Gardner: "Bir daha KTM sürmek zorunda kalmayacağım için mutluyum"

Haberi dinle

Eski 500cc şampiyonu Wayne Gardner'ın oğlu Remy, 2021 sezonunda Moto2 şampiyonluğuna ulaşmasının ardından geçtiğimiz sezon Tech3 KTM ile MotoGP'ye giriş yaptı.

Ancak RC16'ya alışmakta zorlanan Gardner, 11. sıradan öteye gidemediği sezonu sadece 13 puanla şampiyonanın diplerinde kapattı.

Gardner'ın takımla ilişkisi de sezon genelinde oldukça zayıftı, bu da takımın sadece bir sene içinde geleceğin yıldızı olarak gösterilen Gardner ile yolları ayırmasına sebep oldu. Gardner'a göre KTM kendisine "yeterince profesyonel olmadığını" söylemiş vaziyette.

Gelecek sezon GRT Yamaha ile World Superbike'a geçiş yapmaya hazırlanan Gardner, bir daha KTM motosikletine binmek zorunda kalmayacağı için mutlu.

Gardner, "Valencia'da son yarışım için piste çıktım ve mümkün olduğunca iyi bir yarış çıkardım," dedi.

"Sanırım son üç yarışta ilk turlarımız oldukça kötüydü. Hep aynı şey oluyordu, arka lastiğin performansı düşüyordu."

"Ama Phillip Island'daki mücadele ve Sepang'da da ilk birkaç tur harikaydı."

"Özellikle son yarıştan keyif aldım ve hafta sonunu arkadaşlarım ve ailemle geçirdim. Oldukça rahatladım, bir daha o şeye binmek zorunda kalmayacağım için mutluyum." dedi.

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM/Gardner ilişkisinin nasıl bozulduğu hala tam olarak açıklığa kavuşmuş değil, genel düşünce Gardner'ın ve menajeri Paco Sanchez'in motosiklet hakkında basına yaptığı eleştirilerden kaynaklandığı yönünde.

Bu konuda Autosport'a özel bir röportaj veren KTM motor sporları patronu Pit Beirer, Gardner'la yaşananlardan pişmanlık duyduğunu söylüyor.

Gardner'la ilişkisinin sona ermesinden ötürü üzülüp üzülmediği sorulan Beirer, "Evet, çünkü o bizim ailemizden bir dünya şampiyonu, ancak ilişkiyi yürütmeyi başaramadık."

"Peki neden yürütemedik? Bu daha uzun bir röportaj gerektirir, ama daha başarılı olamadığımız için gerçekten üzgünüm."

"Başarılı olmak için yüksek motivasyonumuz vardı ancak bu her iki taraf açısından da iyi sonuçlanmadı. Bir gelecek planı yapmamız gerekiyordu, ancak kendisinin menajerinin basına kötü konuşması pek yardımcı olmadı."

"Size MotoGP bütçesi vermesi için yönetim kurulunu motive etmeniz gerekiyor ve sonra basında 'bu berbat bir motosiklet ve sürücülerimi KTM'de görmek istemiyorum' yazıyor."

"Dolayısıyla Remy'nin biraz erken pes ettiğini, bize ve projeye inanmadığını, ve aramızdakileri düzeltemeyeceğimizi hissettik"

"Ona birçok kez 'o bir puan için savaşalım' dedim, ancak etrafta o kadar olumsuz bir hava vardı ki 'projemiz için şimdi sıfırlama düğmesine basalım' dedik çünkü fabrikamızda mühendislerle, takım yönetimiyle pek çok şeyi değiştirdik."

"Ama pek çok şey de pozitif enerjiye dayanıyor. Bu yüzden ayrılmak asla hoş değil."

"Bizim açımızdan başarılı olamadığımızı kabul etmek istiyorum. Biz daha iyisini yapmak istedik, o da daha iyisini yapmak istedi. Ama sonuç olumsuz oldu." dedi.