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Ducati: "Valentino Rossi dönemi, takımda çok büyük yaralar bıraktı"

Ducati MotoGP Patronu Paolo Ciabatti, Valentino Rossi döneminin takımda "çok fazla yara bıraktığı", bu yüzden markanın 2022 şampiyonluğuna giden yolunun "pek kolay olmadığını" söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ducati: "Valentino Rossi dönemi, takımda çok büyük yaralar bıraktı"
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Francesco Bagnaia, geçen hafta sonu Valencia'da gerçekleştirilen sezonun son yarışında 2022 MotoGP şampiyonu olmuştu. Böylece 15 sene sonra ilk defa bir Ducati sürücüsü MotoGP'de şampiyonluğa ulaştı.

Ducati böylece, 2007'den sonra yaşadığı tüm sıkıntıların ardından sonunda 2022'de başarıya ulaşabildi. Arada geçen yıllarda 2011 ve 2012'de takım, Valentino Rossi ile yarışmıştı. Rossi, İtalyan ekiple hiç yarış kazanamazken, sadece 3 kez podyuma çıktı. Efsane sürücü, Ducati'de istediklerine ulaşamayıp başarılı olamamasının ardından yeniden Yamaha'ya dönmüştü.

Bagnaia'nın şampiyonluğunun ardından Autosport/Motorsport.com'a özel konuşan Sportif Direktör Ciabatti - 2013'ün ortalarında Ducati'nin karşılaştığı zorluklar nedeniyle şirketten ayrılmak istediğini itiraf etti ve markanın Rossi döneminde aşırı baskı altında kaldığını söyledi.

Şampiyonluğun VR46 Akademisi'nin mezunlarından Bagnaia tarafından kazanılmasının nasıl bir şey olduğu sorulduğunda Ciabatti, "Şahsen 2013'te Ducati'ye geldiğimde, Audi'nin şirketi Investindustrial önceki sahiplerinden satın almasından birkaç ay sonraydı ve bazı değişiklikler oluyordu."

"En büyük değişiklik, Filippo Presziosi'nin Valentino/Ducati ortaklığı konusunda bekledikleri sonuçları getirmeyen büyük beklentiyle geçen iki zor yılın ardından ayrılmaya karar vermesiydi."

"Bu, organizasyonda birçok seviyede birçok yara bıraktı."

"Normalde işler yolunda giderken, insanlar arasındaki kişisel sorunlar bile yönetilebilir ancak tamamen yanlış gittiğinde ve basından, ortaklarınızdan ve sponsorlarınızdan aşırı baskı altında olduğunuzda ve sonuçları alamadığınızda, kolayca suçu başkasına yükleyen insanlar olacaktır. Bu da takımı ve grubu yok eder."

"Ducati'ye döndüğümde durum bu şekildeydi, bu yüzden 2013 sonunda bazı insanların gitmesine izin vermek zorunda kaldık." 

Valentino Rossi, Ducati

Valentino Rossi, Ducati

Photo by: Kevin Wood / LAT

"2013'e dönüp baktığımda, dürüst olmam gerekirse, sezon ortasında ayrılmak istedim."

"Hiç ilerleyemiyorduk. Ducati, Valentino ile iki başarısız seneden çıkmıştı ve ardından Dovizioso ve Nicky (Hayden) hâlâ çok fazla zorlanıyordu. Basın bizim hakkımızda çok olumsuz şeyler yazıyordu. Bu, belli bir noktaya kadar doğruydu çünkü o sene teknik açıdan açık bir yönümüz yoktu."

"Ancak neyse ki, 20 seneyi aşkın süredir tanıdığım CEO'muz Claudio Domenicali'nin desteği sayesinde bunu değiştirdik. Onunla açık bir şekilde konuştum ve 'Durum böyle, ilerleyemiyoruz ve bu şekilde devam edersek, bunun şirketin imajı üzerinde olumsuz etkisi olacak' dedim." dedi.

Ciabatti, 2013 sonunda Aprilia'dan takıma kattıkları mühendislik dehası Gigi Dall'Igna'nın Ducati'nin talihinin dönmesinde etkili olduğunu kabul etti.

Ciabatti, "Bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu, MotoGP gibi teknik olarak karmaşık bir projeyi yönetebilecek birisinin olması gerektiğini söyledim."

"Domenicali, Gigi'yi Aprilia'dan ayrılma konusunda ikna etmeyi başardı ve o andan sonra her şey çok daha iyi bir şekilde ilerledi."

"Diğer taraftan, Ducati Japon üreticiler kadar büyük olmadığı için de durum zordu, bu yüzden sponsorlarımıza ve ortaklarımıza güvenmek zorundaydık."

"O noktada Ducati'ye yatırım yapmak isteyen insanları bulmak çok zordu çünkü herkes, Valentino döneminde herkes, en iyi yayın için destek vermeye gerçekten hazırdı."

"Ancak başarılı olamadık ve sonrasında bu güvenilirliği yeniden inşa etmek zordu. Bunu ancak aldığınız sonuçlarla yapabilirsiniz."

"Söz verebilirsiniz ancak başarısız bir geçmişle geliyorsanız, insanları ikna etmek zor olur."

"Yani kolay değildi ve geçtiğimiz 10 yıla bakarsanız, o dönemde olmadığımız yerde olmak gerçekten harika bir şey." dedi.

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