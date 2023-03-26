MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

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2006'dan bu yana ilk kez Katar'da açılmayan sezonun ilk yarışı Portekiz'in güneyindeki Portimao pistindeydi ve heyecanlı geçen sprint yarışının ardından ana yarış için büyük bir heyecan hakimdi.

İki sürücü sezon açılışını sakatlıkları nedeniyle kaçırdı: ikinci antrenmanda motosikletinden çok kötü düşen ve çakıl havuzunda büyük bir sakatlık yaşayan Pol Espargaro ile sprint yarışında Luca Marini'nin teması sonucu düşerek köprücük kemiğini kıran Enea Bastianini.

Sezonun ilk yarışında galibiyet dünkü gibi Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'ya gitti; onu Bagnaia ile benzer tempodaki Maverick Vinales ve üçüncülüğe tutunarak kariyerinin ikinci podyumunu elde eden Marco Bezzecchi izledi.

Pole pozisyonunun sahibi Marc Marquez ise vasat bir startın ardından henüz ikinci turda dengesini kaybederek kendi evinde yarışan Miguel Oliveira'ya çarptı. İki isim de kaza nedeniyle yarışa erkenden havlu attı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış özeti

Start epey heyecanlı geçti. İlk viraja gelinirken Jorge Martin iki sıra kazanarak liderliği almıştı, ancak dördüncü sıradan başlayan Miguel Oliveira iç çizgiyi alarak liderlik için atak yaptı.

Marquez iki viraj sonra liderlik için yeniden atak yaptı ancak biraz sendeleyerek dördüncülüğe geriledi. Bu sırada Oliveira liderliğini sağlamlaştırdı, arkasından Bagnaia da Martin'i geçmeyi başardı.

Startın en büyük hayal kırıklığı, tam beş sıra kaybeden Quartararo oldu.

İkinci turun sonlarına doğru beklemek istemeyen Bagnaia atağını yaptı ve Oliveira'yı geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Üçüncü tur başlarken Marquez'in Martin'e atak yapmaya çalıştığını gördük, ancak bu sırada dengesini kaybetti ve ilk olarak Martin'e temas etti, sonra da hemen önündeki Oliveira'ya çarptı!

Kazanın ardından iki isim de yarışa veda etti, Oliveira ise uzun bir süre yerden kalkamadı. Marquez pite döndükten sonra RNF Aprilia garajına giderek takımdan özür diledi.

Marquez'in teması nedeniyle nedeniyle ön kanadı kırılan Martin kendini 15. sırada bulurken ilk üç sıra Bagnaia-Vinales-Miller olarak şekillendi, onları Marco Bezzecchi ve tüm bu fırsattan istifade yedi sıra kazanan Alex Marquez takip etmekteydi.

Marc Marquez-Miguel Oliveira kazası

Altıncı tura girilirken Bezzecchi'den Miller'a atak geldi ve kariyerinin ikinci podyumunu arayan İtalyan sürücü üçüncülüğe yükseldi.

Ön tarafta Bagnaia-Vinales ikilisi arkalarındaki Bezzecchi'den kopmuştu, Vinales ise Ducati'nin düzlük temposuna epey direnecek durumdaydı.

Sekizinci turda Alex Marquez'in yükselişi devam etti, Miller'ı geride bırakan Gresini sürücüsü böylece dördüncü sıraya yükseldi.

Onuncu tura geldiğimizde Quartararo kaybettiği sıraları geri almaya başlamıştı ve 10. sıraya kadar geri dönmeyi başarmıştı, Jorge Martin de 11. sıradaydı. Önde ise Bagnaia-Vinales ikilisi farkı 1.5 saniyeye kadar çıkartmıştı.

Bu sırada arkalarda Fabio Di Giannantonio pite gelerek yarışı bıraktı.

Yarışın orta noktasına girilirken Bagnaia gaza basarak farkı 0.7 saniyeye çıkarttı, Vinales de Bezzecchi'nin 1.8 saniye önündeydi. Üçüncülük mücadelesinde ise Bezzecchi-Alex-Miller-Brad Binder sıralaması oluşmuştu.

Son 10 tura geldiğimizde Bagnaia'nın farkı 1.3 saniye civarına çıkarttığını gördük, Bezzecchi ise ikinci sırayla farkı kapatmaya başlamıştı, dolayısıyla olası bir liderlik savaşı için koşullar oluşuyordu.

Vinales iki tur içinde Bagnaia'nın lastikleri yönetmekte zorluk çektiğini ve Bezzecchi'nin yaklaştığını görünce biraz gaza bastı ve farkı 0.7 saniyeye indirdi. Bu sayede Bezzecchi de farkı açarak podyum pozisyonunda farkı 4 saniyeye kadar çıkarmayı başardı.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dördüncülük mücadelesinin epey sıkı olmasından faydalanan Johann Zarco ve Aleix Espargaro da yedinci ve sekizinci sıralardan savaşa dahil olmuşlardı.

Son altı tura girilmeden hemen önce dördüncülük mücadelesinde ilk atak geldi ve Miller'ın Alex'i geride bırakarak dördüncülüğü aldığını gördük -ta ki Alex yerini düzlükte geri alana kadar.

Son altı tur kala önce Quartararo, sonra Martin önlerindeki Luca Marini'yi geçerek dokuz ve onunculuğa yükseldiler; ancak Martin çok kısa bir süre sonra low-side yaşayarak kendini yerde buldu ve yarışa veda etti.

Bagnaia bu esnada Vinales'e biraz cevap vererek farkı 1.2 saniyeye kadar çekmişti.

Son beş tur kala dördüncülük mücadelesinde kısa bir Brad Binder fırtınası esti; kendisi önce Miller'ı, sonra da Alex'i geçti -fakat benzer senaryo tekrarlandı ve Alex düzlükte yerini geri aldı.

Bitime dört tur kala Zarco uzun süredir kovaladığı Espargaro'yu geçerek yedinciliğe yükseldi, aynı tur içinde Marini de düşerek yarışa veda etti.

VR46 sürücüsü böylece hem sprint yarışında, hem de ana yarışta düşerek ciddi hayal kırıklığı yaşadı.

Son üç tur kala Espargaro yerini geri aldı, Bagnaia ise farkı 1.1 saniyeye çıkarmayı başarmıştı.

Bitime iki tur kala Raul Fernandez düşerek yarışa veda etti, böylece iki RNF sürücüsü de yarışı tamamlayamadı. Aynı tur içinde Quartararo'nun Espargaro'yu, Binder'ın ise Alex'i geçtiğini gördük; fakat Alex alıştığımız üzere yerini geri aldı.

Son turda mücadele fazlasıyla alevlendi, ilk olarak Zarco önündeki Miller'ı geçerek altıncılığa yükseldi, sonra da Binder'ı geçerek beşinciliği aldı!

Zarco son sektörde Alex'i de geçerek son turda tam üç sıra kazandı ve dördüncülüğün sahibi oldu!

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış sonucu

Damalı bayrağı ilk sırada gören isim Bagnaia oldu; son şampiyon, sprint yarışının ardından ana yarışı da kazanarak sezona tam 37 puanla başladı.

İkinci sıra Vinales'e giderken, üçüncü sırada VR46'ya podyumu getiren Bezzecchi yer aldı.

Dördüncülük uzun bir mücadelenin ardından Zarco'ya gitti, beşincilik abisinin aksine epey iyi bir yarış geçiren Alex Marquez'e, altıncılık Brad Binder'a, yedincilik ise Miller'a gitti.

Sekizinci sırada hayal kırıklığı yaşayan Quartararo, dokuzuncu sırada Vinales kadar iyi bir yarış çıkarmayan Espargaro yer aldı.

LCR Honda ile ilk yarışına çıkan Alex Rins onuncu, sprintteki Quartararo teması nedeniyle uzun tur cezası alan Joan Mir 11. sırada yer aldılar.

Takaaki Nakagami 12, gridin tek çaylağı Augusto Fernandez 13. sıradaydı. Yarışı tamamlayabilen 14. ve son sürücü ise Franco Morbidelli oldu.

Bitime iki tur kala yere düşen Raul Fernandez ise yarışın %90'ı geçildiği için klasmana girdi ve 15. olarak son puanı cebine attı.

Klasman: