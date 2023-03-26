Sol elinde kırık şüphesi olan Marquez, hastaneye nakledildi

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2023 MotoGP sezonu Marc Marquez için karışık duygularla başladı. İspanyol sürücü, pole pozisyonunu kazanıp, sprint yarışında podyuma çıksa da, pazar günü adeta kabusu yaşadı.

Miguel Oliveira ile temas yaşayan Marquez, sert şekilde yere düştü. İlk bakışta kötü durumda olan Portekizli sürücü gibi görünse de, doktorlar Marquez'in de sakatlandığını belirlediler.

İki sürücü de tıbbi tarama için sağlık merkezine götürüldü.

Şampiyona doktoru Angel Charte DAZN'a şunları söyledi: "Marc'ın sakatlığı önemli bir şey gibi görünmüyordu, ancak röntgende sağ elinin ilk metakarpında olası bir kırık olduğunu gördük."

"Onu sabitledik ve şimdi hastanede yapılacak tamamlayıcı testleri bekliyoruz."

Marc şimdi Barselona'daki Dexeus kliniğinde yapılacak testlerin ardından ne yapacağına bakacak.

Bir kırık olması durumunda, önümüzdeki hafta sonu Arjantin Grand Prix'sinde yarışamama ihtimali var.

İspanyol sürücüsü, eklemdeki olası hasarı en aza indirmek amacıyla ülkesine alçıyla dönecek.

Bu arada Miguel Oliveira'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Charte, "Oliveira'da anormal bir şey görmüyoruz, kendisinin sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Doktoru Faro'daki hastanede bazı ek testler yapmak istiyor" dedi.