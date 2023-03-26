Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

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Honda bu kış zorlu bir kış testi dönemi geçirdi ve sekiz kez dünya şampiyonu Marquez bu hafta sonu Portekiz Grand Prix'si öncesinde şu anda kendisini bir şampiyonluk adayı olarak görmediğini söyledi.

Ancak Ducati'den Enea Bastianini'nin hava koridorunu kullanan Marquez, cumartesi günkü sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Sprint yarışında KTM'den Jack Miller ve RNF Aprilia'dan Miguel Oliveira'nın hatalarından faydalanarak podyumun son basamağına çıkmayı başardı.

Bu yıl Japon markaya katılan Alex Rins ve Joan Mir 13 ve 14. sıralardan öteye gidemezken, Marquez'e Honda'nın artık daha iyi hissettirip hissettirmediği soruldu.

Marquez Cumartesi günü sprint yarışından sonra yaptığı açıklamada, "Şu anda elimde olan şey tam olarak bu ve birlik olmamız gerekiyor, takım olarak birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Bu konuda şikayet ederek hiçbir şey kazanamazsınız."

"Diğer Honda sürücülerinin bugünkü yarışı tam olarak nerede bitirdiğini bilmiyorum ama ben de o motosiklete, o pakete sahibim ve sadece yolumu bulmam gerekiyor. Bu bazen en iyi şekilde olmuyor, bazen de her şey sıralama turlarındaki gibi pürüzsüz gidiyor."

"Fakat bu bir rekabet ve ben de bu rekabetin içerisinde hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatta kalmaya çalışmak her an en iyisini bulmaya çalışmaktır." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Honda takımının kendisine ipuçları verdiğini ve bunların cuma gününden cumartesiye kendisini geliştirmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Takımının kendisine ne yapmasını söylediği sorulduğunda Marquez, "Tabii ki bunları söyleyemem, çünkü bunlar diğer sürücüler için ipucu olur."

"Fakat [Cuma günü] elimizden geleni yaptık ve durum zordu. Takımımın bana sürüş stili hakkında bazı ipuçları verebilmesini çok takdir ediyorum."

"Birçok kez kazanmış bir sürücüye ipuçları vermenin kolay olmadığını anlayabiliyorum. Fakat bazen bana yardımcı oluyor ve bunu kabul etmeniz gerekiyor."

"Bazen bunu dinlemek zordur ama kabul etmeniz gerekir ve bu sabah tek başıma sürüyordum, sürüş stilimi geliştirmeye çalışırken bu ipuçlarına odaklandım ve geliştim." dedi.

Marquez'in pole pozisyonu manşetlere taşındı ve sosyal medyada yeni bir ilgi uyandırdı.

İspanyol sürücü, kendisiyle ilgili "heyecanın" Fernando Alonso'nun Formula 1'de Aston Martin ile arka arkaya elde ettiği podyumlara benzediğini söyledi.

Kendisine sprint podyumunun mu yoksa pole pozisyonunun mu daha tatlı olduğu sorulduğunda Marquez, "Benim için ikisi de güzel ama tabii ki farklılar."

"Pole pozisyonunu alarak, Formula 1'de Fernando Alonso'nun yaptığı gibi güzel bir heyecan yarattığımızı düşünüyorum."

"Bunun şampiyona için iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sprint yarışında podyumda olmayı beklemiyordum."

"Testte çok uzaktaydım ama yarışta bunu asla bilemezsiniz. Yarışta her zaman ekstra baskı vardır ama şu anda hata yapamayacağımı hissetmek hoşuma gidiyor." yanıtını verdi.

"Bu yüzden buna sahip olmayı seviyorum." dedi.