MotoGP, Malezya ile kontrat yeniledi

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Dorna ve Sepang Uluslararası Pisti'nin organizatörleri, üç yıllık yeni bir anlaşma imzaladılar ve bu da 2024 sonuna kadar takvimde kalacakları anlamına geliyor.

Dorna'da Carmelo Ezpeleta, "Nihayet Malezya Grand Prix'sinin 2024'ün sonuna kadar takvimde kalacağını açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Malezya, MotoGP için çok önemli bir pazar ve Sepang'a gelip, taraftarların tutkusunu hissetmek, bizim için büyük bir zevk." dedi.

Malezya Grand Prix'si, korona krizi ve ülkedeki katı giriş kuralları nedeniyle son iki yıldır takvimde yer almıyor.

MotoGP kış testi Şubat ayında tekrar Malezya'da yapıldı ve bu da Ekim ayında Malezya GP'nin yapılacağını doğrular nitelikteydi.

Ezpeleta, "Malezya'da tekrar test yapabileceğimizi gördük ve orada tekrar yarışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Malezya Grand Prix'si için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Dorna, kontratın uzatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 ve 2026 için görüşmelerin başladığını da duyurdu.

Öte yandan Malezyalı Petronas da yarışın isim sponsoru olacak.

Suudi Arabistan'dan da MotoGP'ye ilgi var

Bu arada Suudi Arabistan da MotoGP'ye ilgi gösteriyor. Ülke, Qiddiyah'daki yeni piste MotoGP yarışını getirmenin olanaklarını araştırıyor.

Yeni pist, 2024'ün ortalarına doğru hazır hale getirilecek.

Suudi Arabistan spor bakanı Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, "Bölgemiz, motor sporları için bir merkez haline geldi."

"Daha fazla şampiyonaya ev sahipliği yapmayı ve MotoGP'nin buraya gelmesini istiyoruz."

"Ancak bu, Cidde'de sahip olduğumuzdan farklı bir pist gerektirecek. Qiddiyah'daki yeni tesisler hazır olduğunda, kesinlikle MotoGP'yi düşüneceğiz." dedi.