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Marquez, Arjantin GP'yi kaçıracak

Honda, Marc Marquez'in Endonezya'daki şok edici kazasından sonra görme sorunları yaşadığını ve bu hafta sonu MotoGP Arjantin Grand Prix'sine yarışamayacağını duyurdu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Marquez, Arjantin GP'yi kaçıracak
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Marc Marquez, Endonezya Grand Prix'sinin ısınma turlarında, arka lastiğinin kaymasıyla motosikletin üzerinden fırlamış ve büyük bir süratle yere çarpmıştı. Kazada sol koluna ve başına darbeler alan Marquez, bir süre kendine gelememiş ve sonra padoka dönmüştü.

Fakat yapılan incelemeler sonrası Marquez'in yarışması uygun görülmedi ve pazar akşamı İspanya'ya dönerken, geçen yılın sonunda yaşadığı "çift görme" sorununun tekrarladığı ortaya çıktı.

İspanyol sürücü, ekim ayında antrenman yaparken kaza yapmış ve aynı sorunu yaşamıştı. Bundan ötürü uzun bir süre pistlerden uzak kalmıştı.

Mevcut sakatlık, öncesine kıyasla o kadar da ciddi değil ve İspanyol sürücünün durumu iyiye gidiyor. Fakat henüz Arjantin GP için yeterince toparlanamadı. Bundan ötürü de bu hafta sonu yapılacak yarışta yer alamayacak.

Honda'dan yapılan açıklamada, "Marc Marquez, Pazartesi günü göz doktoru Dr. Sánchez Dalmau'yu ziyaret etti ve Endonezya'daki kazasından sonra ikinci kez muayene edildi." 

"İncelemeler, durumun açıkça geliştiğini ve gelecek için her şeyin iyi göründüğünü gösterdi. Ancak geçen sefer yaşadığı çift görme sorunu gibi, bu kez de esas dinlenmesi ve kontroller için düzenli olarak hastaneye gitmesi gerekiyor."

"Repsol Honda sürücüsü bu sebeple Arjantin'deki yarışı kaçıracak ve iyileşmeye odaklanacak." denildi.

Yarışta eski Moto2 şampiyonu ve takımın test sürücüsü Stefan Bradl'ın Pol Espargaro ile takım arkadaşı olması bekleniyor. Fakat henüz resmi açıklama gelmedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: MotoGP

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