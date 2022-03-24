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Bagnaia'nın, Endonezya MotoGP sonucu hakkında "çok fazla sorusu" var

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, pazar günü gerçekleştirilen Endonezya GP'sindeki sonucu hakkında "çok fazla sorusu" olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Bagnaia'nın, Endonezya MotoGP sonucu hakkında "çok fazla sorusu" var
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Dört kez MotoGP yarış kazananı, Endonezya GP sıralama turlarında altıncı sırada yer aldı.

20 tura indirilen Mandalika yarışında Bagnaia'nın, Ducati'nin tipik olarak yağmurlu şartlarda iyi olması nedeniyle ön tarafta mücadele etmesi bekleniyordu.

Ancak İtalyan, Michelin lastiğindeki "garip" his nedeniyle hız kaybetti ve frenlemelerde sıkıntı yaşadı.

Yarışı 15. tamamlayan Bagnaia, "Yarışım hakkında çok fazla sorum var."

"Neyin çalışmadığı hakkında birçok şeyi anlamam lazım çünkü Malezya'daki testlerde ıslak zemin lastiklerinde çok iyi hissetmiştim."

"Mandalika'daki testin ilk seansında ıslak zemin lastiklerinde çok güçlüydüm ve her zamanki gibi çok iyi hissediyordum."

"Bugün ise başından itibaren sıkıntı yaşadım. İlk frenlemede garip hissettim ve çok fazla sıra kaybettim."

"Daha sonra biraz zorlamaya çalıştım ve ön tarafı kontrol edemedim. Düzlüğün sonunda kaza yapmadığım için şanslıydım çünkü çok hızlıydım ve biraz korkutucuydu."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak lastikler çalışmadı."

"Belki de olması gerektiği gibi zorlamadım ama garipti."

"Oldukça hayal kırıklığına uğradım ve bu hafta sonundan memnun değilim çünkü iki hafta sonunda sadece bir puan aldık."

"Potansiyelimiz bundan çok daha fazla. Isınma turlarında kullanılmış lastiklerle çok rekabetçiydim. Bu zor bir durum." dedi.

Bagnaia, Endonezya yarışında problemin motosikletinde olmadığını ve kuru zemin lastiklerinde olsaydı "kazanmaya hazır olduğunu" söyledi.

Bagnaia şunları söyledi: "Problem motosikletimde değildi çünkü ıslak zemin lastiğinde motosiklet her zaman inanılmazdı."

"Benim için öyle olmadı. Motosikletimizin güçlü olduğu noktalardan biri olan ön tarafta çok fazla zorlanıyordum."

"Garip bir his. Bu sadece ikinci yarış, bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Sabah, motosikletteki hissim harikaydı."

"Galibiyet için savaşmaya hazırdık. Zihnimi sıfırlayıp, yeniden olumlu düşünmeye başlamak istiyorum."

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