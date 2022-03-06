MotoGP Katar ısınma turları: Bastianini lider, Marquez kaza yaptı
Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini, Katar Grand Prix'si ısınma turlarında zirvede yer alırken, Marc Marquez bu yılki ilk kazasını yaptı.
Doha'da oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen ısınma seansında 24 sürücü, yarıştan önce son kez motosikletlerini test ettiler.
En hızlı zamanı, cumartesi akşamı sıralama turlarında ikinci olan Enea Bastianini yakaladı. Gresini sürücüsü 1:54.519'luk turuyla seansı zirvede kapattı.
Yumuşak lastikle oldukça etkileyici bir tur çıkaran İtalyan sürücü, böylelikle yarış öncesinde pozitif bir görüntü çizdi.
Sıralama turlarında gerilerde kalan Johann Zarco, sadece 0.096 saniye geride ikinci olurken, Aprilia'dan Aleix Espargaro 0.236 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Portekizli Miguel Oliveira 0.247 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, son dünya şampiyonu Fabio Quartararo beşinci oldu. Fransız sürücü, sıralama turlarında ancak 11. olabilmişti.
Ayrıca Ducati'de Francesco Bagnaia altıncı, pole pozisyonunu kazanan Jorge Martin yedinci ve Franco Morbidelli sekizinci oldu.
İlk onu Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir tamamladı. Grid çok yakındı ve 23 sürücü sadece 1.3 saniye içerisinde dizildi.
Ayrıca seans içerisinde üç pilot kaza yaptı. Honda sürücüsü Marc Marquez 10. virajda motosikletinin ön kısmını kaybetti ve düştü. Bu, Marquez'in bu yılki ilk kazası oldu.
Bu yılki çaylaklar Raul Fernandez ve Fabio di Giannantonio da zarar görmedikleri kazalar yaptılar.
Isınma turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Enea Bastianini
|Ducati
|10
|1'54.519
|2
|Johann Zarco
|Ducati
|11
|1'54.615
|0.096
|3
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|10
|1'54.755
|0.236
|4
|Miguel Oliveira
|KTM
|10
|1'54.766
|0.247
|5
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|10
|1'54.781
|0.262
|6
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|10
|1'54.882
|0.363
|7
|Jorge Martin
|Ducati
|9
|1'54.897
|0.378
|8
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|10
|1'54.928
|0.409
|9
|Alex Rins
|Suzuki
|10
|1'54.940
|0.421
|10
|Joan Mir
|Suzuki
|11
|1'54.992
|0.473
|11
|Marc Marquez
|Honda
|10
|1'55.068
|0.549
|12
|Takaaki Nakagami
|Honda
|10
|1'55.207
|0.688
|13
|Alex Marquez
|Honda
|11
|1'55.304
|0.785
|14
|Jack Miller
|Ducati
|10
|1'55.313
|0.794
|15
|Maverick Viñales
|Aprilia
|9
|1'55.366
|0.847
|16
|Pol Espargaro
|Honda
|9
|1'55.379
|0.860
|17
|Raul Fernandez
|KTM
|6
|1'55.408
|0.889
|18
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|10
|1'55.421
|0.902
|19
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|9
|1'55.468
|0.949
|20
|Brad Binder
|KTM
|10
|1'55.514
|0.995
|21
|Luca Marini
|Ducati
|10
|1'55.579
|1.060
|22
|Andrea Dovizioso
|Yamaha
|10
|1'55.662
|1.143
|23
|Remy Gardner
|KTM
|9
|1'55.880
|1.361
|24
|Darryn Binder
|Yamaha
|10
|1'56.711
|2.192
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