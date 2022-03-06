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MotoGP / Katar GP Haberler

MotoGP Katar ısınma turları: Bastianini lider, Marquez kaza yaptı

Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini, Katar Grand Prix'si ısınma turlarında zirvede yer alırken, Marc Marquez bu yılki ilk kazasını yaptı.

MotoGP Katar ısınma turları: Bastianini lider, Marquez kaza yaptı
Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Doha'da oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen ısınma seansında 24 sürücü, yarıştan önce son kez motosikletlerini test ettiler.

En hızlı zamanı, cumartesi akşamı sıralama turlarında ikinci olan Enea Bastianini yakaladı. Gresini sürücüsü 1:54.519'luk turuyla seansı zirvede kapattı.

Yumuşak lastikle oldukça etkileyici bir tur çıkaran İtalyan sürücü, böylelikle yarış öncesinde pozitif bir görüntü çizdi.

Sıralama turlarında gerilerde kalan Johann Zarco, sadece 0.096 saniye geride ikinci olurken, Aprilia'dan Aleix Espargaro 0.236 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Portekizli Miguel Oliveira 0.247 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, son dünya şampiyonu Fabio Quartararo beşinci oldu. Fransız sürücü, sıralama turlarında ancak 11. olabilmişti.

Ayrıca Ducati'de Francesco Bagnaia altıncı, pole pozisyonunu kazanan Jorge Martin yedinci ve Franco Morbidelli sekizinci oldu.

İlk onu Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir tamamladı.  Grid çok yakındı ve 23 sürücü sadece 1.3 saniye içerisinde dizildi.

Ayrıca seans içerisinde üç pilot kaza yaptı. Honda sürücüsü Marc Marquez 10. virajda motosikletinin ön kısmını kaybetti ve düştü. Bu, Marquez'in bu yılki ilk kazası oldu.

Bu yılki çaylaklar Raul Fernandez ve Fabio di Giannantonio da zarar görmedikleri kazalar yaptılar.

Isınma turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Enea Bastianini Ducati 10 1'54.519  
2 France Johann Zarco Ducati 11 1'54.615 0.096
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 1'54.755 0.236
4 Portugal Miguel Oliveira KTM 10 1'54.766 0.247
5 France Fabio Quartararo Yamaha 10 1'54.781 0.262
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 10 1'54.882 0.363
7 Spain Jorge Martin Ducati 9 1'54.897 0.378
8 Italy Franco Morbidelli Yamaha 10 1'54.928 0.409
9 Spain Alex Rins Suzuki 10 1'54.940 0.421
10 Spain Joan Mir Suzuki 11 1'54.992 0.473
11 Spain Marc Marquez Honda 10 1'55.068 0.549
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 10 1'55.207 0.688
13 Spain Alex Marquez Honda 11 1'55.304 0.785
14 Australia Jack Miller Ducati 10 1'55.313 0.794
15 Spain Maverick Viñales Aprilia 9 1'55.366 0.847
16 Spain Pol Espargaro Honda 9 1'55.379 0.860
17 Spain Raul Fernandez KTM 6 1'55.408 0.889
18 Italy Marco Bezzecchi Ducati 10 1'55.421 0.902
19 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 9 1'55.468 0.949
20 South Africa Brad Binder KTM 10 1'55.514 0.995
21 Italy Luca Marini Ducati 10 1'55.579 1.060
22 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 10 1'55.662 1.143
23 Australia Remy Gardner KTM 9 1'55.880 1.361
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 10 1'56.711 2.192
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