MotoGP Katar ısınma turları: Bastianini lider, Marquez kaza yaptı

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Doha'da oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen ısınma seansında 24 sürücü, yarıştan önce son kez motosikletlerini test ettiler.

En hızlı zamanı, cumartesi akşamı sıralama turlarında ikinci olan Enea Bastianini yakaladı. Gresini sürücüsü 1:54.519'luk turuyla seansı zirvede kapattı.

Yumuşak lastikle oldukça etkileyici bir tur çıkaran İtalyan sürücü, böylelikle yarış öncesinde pozitif bir görüntü çizdi.

Sıralama turlarında gerilerde kalan Johann Zarco, sadece 0.096 saniye geride ikinci olurken, Aprilia'dan Aleix Espargaro 0.236 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Portekizli Miguel Oliveira 0.247 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, son dünya şampiyonu Fabio Quartararo beşinci oldu. Fransız sürücü, sıralama turlarında ancak 11. olabilmişti.

Ayrıca Ducati'de Francesco Bagnaia altıncı, pole pozisyonunu kazanan Jorge Martin yedinci ve Franco Morbidelli sekizinci oldu.

İlk onu Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir tamamladı. Grid çok yakındı ve 23 sürücü sadece 1.3 saniye içerisinde dizildi.

Ayrıca seans içerisinde üç pilot kaza yaptı. Honda sürücüsü Marc Marquez 10. virajda motosikletinin ön kısmını kaybetti ve düştü. Bu, Marquez'in bu yılki ilk kazası oldu.

Bu yılki çaylaklar Raul Fernandez ve Fabio di Giannantonio da zarar görmedikleri kazalar yaptılar.

Isınma turları sonucu: