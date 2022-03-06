MotoGP Katar: Bastianini, Gresini ile serideki ilk zaferini kazandı!

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2022 MotoGP Dünya Şampiyonası, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Katar'da başladı ve pazar günkü mücadeleye ilk sıradan başlayan isim Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'di. Yanında Gresini'den Enea Bastianini ve Honda sürücüsü Marc Marquez vardı.

Startla beraber Honda sürücüleri harika bir yükseliş gerçekleştirdiler. Pol Espargaro altıncı sıradan ilk sıraya yükselirken, Marquez de ikinci sıraya çıktı. Bu ikilinin ardına ise KTM sürücüsü Brad Binder geldi.

Marquez, ilk turlarda Espargaro'yu zorlasa da, İspanyol sürücü yerini korudu. Marquez, Espargaro'yu kovalarken bitime 17 tur kala ilk virajda dışarı doğru açıldı ve Binder bu fırsatı değerlendirerek ikinciliği aldı.

Kısa bir süre sonra Marquez'i, yarışa ikinci sıradan başlayan fakat ilk turda gerileyen Bastianini de geçti. Böylelikle sıralama Pol Espargaro, Brad Binder, Bastianini ve Marc Marquez şeklinde oldu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 11 tura girerken Francesco Bagnaia, Pramac Ducati sürücüsü Martin'i ilk virajda geçmeye çalışırken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisiyle beraber Martin'in de yarış dışı kalmasına neden oldu.

Bunun öncesinde de Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira ve Alex Marquez farklı noktalarda düşerek yarışa veda ettiler. Ayrıca Jack Miller da mekanik arıza ile pite gelerek yarışı bıraktı.

Son 10 tura Espargaro, Binder'ın 1 saniye önünde ilk sırada girdi. Bastianini, Binder üzerindeki baskıyı artırırken, onu da Marquez zorluyordu.

Ertesi tur Bastianini nihayet Binder'ı geçti ve ikinciliğin yeni sahibi oldu. Sonrasında Pol Espargaro ile bir saniyenin üzerine çıkan farkı kapatmaya başladı.

Marc Marquez ise bu noktadan itibaren tempo kaybetmeye başladı ve üçüncülük mücadelesinden kopup, Aleix Espargaro'nun baskısı altına girdi. Bitime altı tur kala da İspanyol sürücüye geçildi.

Son 5 tura gelindiğinde Bastianini, en hızlı turla beraber Pol Espargaro ile farkı 0.2 saniyeye indirdi. Rakibinin hemen ardına gelen Bastianini, ilk virajda liderliği aldı. Pol Espargaro ise ilk virajda frenajı kaçırıp, pist dışına uçtu.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bunun üzerine Espargaro'yu, yaklaşık bir saniye geride olan Binder de geçti. Böylelikle yeni sıralama Bastianini, Binder, Pol Espargaro ve Aleix Espargaro şeklinde oldu.

Pol Espargaro'nun hatasıyla Bastianini ön tarafta yaklaşık 1.5 saniyelik bir avantaja sahipti ve bunu yarış sonuna kadar koruyarak, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bu, Bastianini'nin MotoGP'deki ilk zaferi olurken, Gresini de Aprilia ile yollarını ayırıp Ducati'ye geçmesinin ardından ilk zaferini almış oldu.

Binder, yarışın öne çıkan isimlerinden birisiydi ve harika bir performansla podyum basamaklarına yükseldi. Son bölümde Bastianini üzerinde baskı kurmaya çalışan Binder, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve sezona podyumla başladı.

Podyumun son basamağı, yarışın büyük kısmını lider götüren fakat yaptığı hatayla üçüncülüğe kadar gerileyen Pol Espargaro'nun oldu. Geçen yıl KTM'den Honda'ya geçen İspanyol sürücü, böylelikle Japon markayla ikinci podyumunu aldı.

Yarışın güçlü isimlerinden Aleix Espargaro, iyi bir yarış çıkarmasının ardından ön bölümü yakaladı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Fotoğraf: MotoGP

Yarışta galibiyet beklemediğini itiraf eden Marquez ise, pazar günkü yarışa iyi başladı ve ilk bölümde ikinci sıraya kadar yükseldi. Fakat sonrasında tempo kaybetmeyi başladı ve yarışı beşinci bitirdi.

Suzuki sürücüleri Joan Mir ve Alex Rins, düzlüklerdeki güçlü performanslarına rağmen yarışı altıncı ve yedinci sıralarda tamamladılar.

Johann Zarco, Pramac ile beş sıra kazanıp sekizinci olurken, Yamaha adına hayal kırıklığıyla geçen yarışta Fabio Quartararo ancak dokuzuncu oldu. Fransız sürücü, startta yedinciliğe kadar yükselse de, öndeki kazalara rağmen dokuzuncu olabildi.

İlk onu LCR'dan Takaaki Nakagami tamamladı. Yamaha'nın diğer sürücüsü Franco Morbidelli 11. olurken, Aprilia sürücüsü Maverick Vinales 12. ve Luca Marini 13. oldu.

Andrea Dovizioso, kendisi adına zorlu geçen hafta sonunu 14. sırada tamamlarken, Remy Gardner en iyi çaylak sürücü olarak 15. oldu.

Darryn Binder 16., Fabio Di Giannantonio 17. ve Raul Fernandez 18. oldu.

Martin, Bagnaia, Oliveira, Alex Marquez, Miller ve Bezzecchi kaza yaparak yarış dışı kaldılar.

Sezonun bir sonraki yarışı 20 Mart'ta Endonezya'da yapılacak.

Yarış sonucu: