Vinales, Katar'da ön tarafta olmayı beklemiyormuş

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Vinales, 2021'de Yamaha ile yarışırken Katar GP'sini kazanmış ve böylelikle buradaki galibiyet sayısını ikiye yükseltmişti.

2022'de Aprilia ile güçlü bir sezon öncesi testi geçiren Vinales, Losail'de tüm hafta sonu tempo olarak gerideydi ve takım arkadaşı beşinci olurken, kendisi neredeyse bir saniye geride 19. oldu.

Motorsport.com'a konuşan Vinales, "Açıkçası böyle bir sonuç almayı beklemiyordum."

"Dürüst olmak gerekirse önde olmayı ve çok daha hızlı olmayı bekliyordum."

"Fakat şu anda buna sahibiz ve bunu değiştirmek adına elimizden hiçbir şey gelmez. Ağlamaya başlayamayız, çalışmalıyız ve biz de bunu yapıyoruz."

"Bugün ritmimi olumlu etkileyen ama hıza yansımayan bazı şeyler denedik. Bu yüzden yarın başka şeyler deneyeceğiz. Fakat kendimiz için iyi bir ayar bulana kadar zorlamaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: MotoGP

Sıralama turlarındaki yaşadığı zorluklara da değinen Vinales, Aprilia'nın ön kısmıyla alakalı problemlerin devam ettiğine dikkat çekti.

Vinales, sorunun sezon öncesi testlere göre arttığını ve yarış hafta sonunda pek fazla çalışma yapamadıkları için, bunu düzeltmenin kolay olmadığını belirtti.

"Açıkçası testlerde de ön tarafla ilgili zorluklar yaşıyordum. Burada bu zorluklar daha da arttı. Bu yüzden sorunun ön tarafta olduğunu söyleyebilirim."

"Ön kısmı sürekli kaybediyorum ve yeni lastiklerle ilerleme kaydedemiyorum. Kullanılmış lastiklerle durum çok daha iyi fakat yeni lastiklerle çok fazla sorun yaşıyorum."

"Bir şeyler denememiz lazım ve bir yarış hafta sonunda bunu yapamazsınız çünkü sadece 40 dakikanız var. Dolayısıyla çok fazla değişiklik yapamıyoruz."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: MotoGP

Espargaro ise kendi sıralama turlarının "mükemmel" geçtiğini söylüyor ve yarış için motosikletine güveniyor.

"Mutluyum ve yarış için kendime güveniyorum. Bu sabah çok fazla risk aldım çünkü yarış temposu üzerinde çalışmaya karar verdim ve zaman turu için yumuşak lastiğe geçmedim. Fakat dün hızlı turumda yaşadığım sorunlardan dolayı elenme noktasındaydım."

"Yani neredeyse ilk 10'a kalamıyordum. Buna rağmen motosikleti yarış için hazırlama konusunda iyi bir iş yaptım. Dördüncü antrenmanda arka lastiklerle 23, 24 tura kadar çıktım ve mutluyum."

"Ardından sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdim ve arka arkaya 1:53'lü iki tur çıkardım. Doğrusu bugün elde ettiğimden daha hızlı gitmenin zor olduğunu düşünüyorum."

"Rekabetçi bir motosiklette, limitlere yakın olduğunuzu hissetmeniz pek olan bir şey değildir. Bugün her santimi, pistin her bir noktasını kullandığımı hissettim ve mükemmel bir tur çıkardım."