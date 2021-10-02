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MotoGP Sıralama turları raporu

MotoGP Austin: Bagnaia, inanılmaz turu ile üst üste üçüncü kez pole'de!

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MotoGP Amerika GP sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi, bu pistte premier sınıfta Marc Marquez dışında pole pozisyonunu alan ilk isim olan fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia oldu.

MotoGP Austin: Bagnaia, inanılmaz turu ile üst üste üçüncü kez pole'de!

İkinci sıralama seansı:

İlk turlarda "COTA'nın kralı" Repsol Honda pilotu Marc Marquez, gücünü gösterdi ve en hızlı sektörlerle ilk turuna başladı. Ancak Pramac Ducati'nin çaylak pilotu Jorge Martin, Marquez'i kendi silahıyla vurdu ve referans turunda arkasında bulunduğu Marquez'i geçerek geçici olarak ilk sırada yer aldı.

Marquez ise ikinci turunda 2.03.209'u yakalayarak yeniden birinciliği aldı.

Bu ikilinin arkasında ise LCR Honda'dan Takaaki Nakagami, Pramac Ducati'den Johann Zarco ve şampiyona lideri fabrika Yamaha pilotu Fabio Quartararo yer aldı. İlk turların ardından ilk sıradaki Marc Marquez ve 10. sıradaki Pol Espargaro'nun arasındaki tüm pilotlar, bir saniyenin içinde yer aldı.

İkinci turların başlangıcında ise fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia ve Quartararo, en hızlı sektör zamanlarını elde ederek turlarına başladılar. Bagnaia, seansın bitimine 30 saniye kala 2.02.781'lik derecesi ile Marquez'in 0.4 saniye önünde ilk sırayı aldı.

Quartararo ise zamanını 2.03.129'a çekerek ikinci sıraya çıktı. Marquez ise son turunda zamanını geliştiremeyerek üçüncü sıradaki yerini korumayı başardı.

Martin dördüncü sırada yer alırken, Nakagami beşinci sırayı aldı. Zarco son turunda en hızlı sektör ile gelmiş olsa da zamanını geliştiremedi ve altıncı sırada kaldı. Suzuki cephesinde Rins yedinci ve Mir sekizinci olurken, ilk seanstan gelen Marini dokuzuncu sırayı aldı.

Hafta sonu boyunca Marquez ile beraber pistin en hızlılarından biri olan ve dördüncü antrenman seansını lider olarak tamamlayan fabrika Ducati pilotu Jack Miller, kötü bir sıralama seansının ardından 10. sırada sıralamaları tamamladı.

KTM'den Brad Binder 11. sırayı elde ederken, Pol Espargaro ise 12. sıranın sahibi oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 7 2'02.781     161.643
2 France Fabio Quartararo 7 2'03.129 0.348 0.348 161.187
3 Spain Marc Marquez 6 2'03.209 0.428 0.080 161.082
4 Spain Jorge Martin 6 2'03.278 0.497 0.069 160.992
5 Japan Takaaki Nakagami 6 2'03.292 0.511 0.014 160.973
6 France Johann Zarco 7 2'03.379 0.598 0.087 160.860
7 Spain Alex Rins 7 2'03.453 0.672 0.074 160.764
8 Spain Joan Mir 6 2'03.528 0.747 0.075 160.666
9 Italy Luca Marini 3 2'03.546 0.765 0.018 160.642
10 Australia Jack Miller 6 2'03.720 0.939 0.174 160.417
11 South Africa Brad Binder 6 2'03.781 1.000 0.061 160.338
12 Spain Pol Espargaro 6 2'03.875 1.094 0.094 160.216
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İlk sıralama seansı:

Seansın başlarında, dördüncü antrenmanda hızlı görünen son şampiyon Suzuki pilotu Joan Mir, oldukça güçlü gözüktü. Aynı zamanda Aprilia pilotu Aleix Espargaro ve KTM pilotu Miguel Oliveira yerde kaldılar.

Oliveira 11. virajda önden kayma yaşayarak yere düştü, Espargaro ise aynı sorunu 12. virajda yaşayarak yerde kaldı. Espargaro hafta sonu boyunca toplam dört kez kaza yaptı.

İlk turların ardından Joan Mir, 2.03.872'lik turu ile liderliği alırken, arkasında ise fabrika Yamaha pilotu Franco Morbidelli yer aldı. Sol dizinden ameliyat olan ve hâlâ %100'ünde olmayan Morbidelli, 2.04.142 yaparak ikinci sırayı aldı. LCR Honda ile iyi iş çıkaran Alex Marquez üçüncü sırada yer alırken, arkasında VR46 Avintia Ducati ile Luca Marini ve Petronas SRT pilotu Valentino Rossi yer aldı. 

Seansın bitimine dört dakika kala pilotlar yeniden piste çıktılar. İkinci motosikleti ile piste çıkan ve ilk turunu atan Aleix Espargaro, ilk turunda dokuzunculuğu aldı. Arkasından gelen Mir ise turunu 2.03.540'a kadar çekti. 

Avintia Ducati'den Enea Bastianini çizgiyi geçen bir sonraki isim oldu ve 2.04.152'lik turunu tamamladığında üçüncü sıraya yerleşti. 

İkinci sıradaki Morbidelli, son turunda 2.03.872 yaparak ikinci sıradaki yerini geliştirmiş olsa da Marini, attığı inanılmaz 2.03.410'luk turu ile liderliği alarak, VR46 Academy'nin Yamaha'da yarışan üyesini Q2'nin dışına itti.

Petronas SRT pilotu Andrea Dovizioso, son turunda 2.04.044'ü yakalayarak dördüncü sırada kendine yer bulurken, arkasındaki sıralama ise Alex Marquez, Bastianini, Lecuona, Oliveira ve Aleix Espargaro şeklindeydi.

VR46 Academy ailesinin bir tarafında kutlamalar başladığı sırada moral bozucu bir durum oldu.  Rossi, attığı son turunun altıncı virajda yerde kaldı. İtalyan efsane, son turunu atamaması sebebiyle herkesin gerisine düştü ve 11. sırayı aldı. Rossi'nin arkasında olan isim ise, KTM Tech3 pilotu Danilo Petrucci oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Luca Marini 7 2'03.410     160.820
2 Spain Joan Mir 7 2'03.540 0.130 0.130 160.650
3 Italy Franco Morbidelli 6 2'03.872 0.462 0.332 160.220
4 Italy Andrea Dovizioso 7 2'04.044 0.634 0.172 159.998
5 Spain Alex Marquez 7 2'04.100 0.690 0.056 159.925
6 Italy Enea Bastianini 6 2'04.118 0.708 0.018 159.902
7 Spain Iker Lecuona 7 2'04.324 0.914 0.206 159.637
8 Portugal Miguel Oliveira 6 2'04.392 0.982 0.068 159.550
9 Spain Aleix Espargaro 5 2'04.419 1.009 0.027 159.515
10 Italy Valentino Rossi 6 2'04.699 1.289 0.280 159.157
11 Italy Danilo Petrucci 7 2'04.829 1.419 0.130 158.991
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