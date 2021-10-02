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Moto3 Austin: Masia son turunda pole'ü aldı, Deniz dokuzuncu oldu

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Moto3'te Amerika GP hafta sonunun sıralama turlarında Red Bull KTM Ajo'dan Jaume Masia pole pozisyonunun sahibi olurken, temsilcimiz Deniz Öncü dokuzuncu sırada yer aldı.

Moto3 Austin: Masia son turunda pole'ü aldı, Deniz dokuzuncu oldu

Red Bull KTM sürücüsü, Cumartesi günkü inanılmaz performansına devam ederek griddeki tek 2.15'lik zaman turunu atan isim oldu.

İlk seanstan ikinci seansa geçen isimler Lorenzo Fellon, John McPhee, Darryn Binder ve Alberto Surra oldular. 

İlk turların ardından Leopard Racing pilotu Dennis Foggia, 2.16.276'lık turu ile öne geçmeyi başardı. Pistte en yakın rakibi ise GasGas'dan Izan Guevara'ydı. Ancak bir sonraki turda Jeremy Alcoba, Foggia'nın 0.094 saniye önünde ilk sıraya çıktı. Bu sırada şampiyona lideri Acosta, yarım saniye geride 12. sırada yer alıyordu.

Foggia bir sonraki turunda Alcoba'yı 0.003 saniyeyle geçerek yeniden ilk sıraya çıktı, bu sırada Acosta ise kendisini 14. sırada buldu. 

Seansın sonunda ve kendilerinin son turununda KTM Red Bull Ajo ikilisi, kendilerinin en iyi turlarını atmaya geliyorlardı. Acosta, kendi en iyi sektörlerini yakalasa da ilk çizgide yer alabilecek hıza sahip değildi.

Bu sırada takım arkadaşı Masia, son sektörde ortaya koyduğu inanılmaz performansı ile son sıradan ilk sıraya yükselirken, Acosta ise turunu geliştiremedi ve 15. sırayı elde etti.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise dokuzuncu sırada yer aldı. 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Spain Jaume Masia 2'15.986   145.947
2 Italy Dennis Foggia 2'16.179 0.193 145.740
3 Spain Jeremy Alcoba 2'16.182 0.196 145.737
4 Spain Izan Guevara 2'16.311 0.325 145.599
5 Spain Xavier Artigas 2'16.334 0.348 145.574
6 Japan Tatsuki Suzuki 2'16.356 0.370 145.551
7 Czech Republic Filip Salač 2'16.445 0.459 145.456
8 Italy Andrea Migno 2'16.506 0.520 145.391
9 Turkey Deniz Öncü 2'16.510 0.524 145.387
10 United Kingdom John McPhee 2'16.592 0.606 145.299
11 Italy Romano Fenati 2'16.613 0.627 145.277
12 Italy Stefano Nepa 2'16.642 0.656 145.246
13 Italy Niccolò Antonelli 2'16.701 0.715 145.184
14 Japan Ayumu Sasaki 2'16.712 0.726 145.172
15 Spain Pedro Acosta 2'16.766 0.780 145.115
16 France Lorenzo Fellon 2'16.861 0.875 145.014
17 South Africa Darryn Binder 2'17.092 1.106 144.769
18 Italy Alberto Surra 2'17.407 1.421 144.438
19 Spain Carlos Tatay 2'18.053 2.067 143.762
20 Italy Riccardo Rossi 2'18.068 2.082 143.746
21 Austria Maximilian Kofler 2'18.071 2.085 143.743
22 Mexico Adrian Fernandez 2'18.098 2.112 143.715
23 Japan Ryusei Yamanaka 2'18.136 2.150 143.675
24 Japan Yuki Kunii 2'18.247 2.261 143.560
25 Indonesia Andi Gilang 2'18.452 2.466 143.347
26 Japan Kaito Toba 2'19.172 3.186 142.606
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