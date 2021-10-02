Moto3 Austin: Masia son turunda pole'ü aldı, Deniz dokuzuncu oldu
Moto3'te Amerika GP hafta sonunun sıralama turlarında Red Bull KTM Ajo'dan Jaume Masia pole pozisyonunun sahibi olurken, temsilcimiz Deniz Öncü dokuzuncu sırada yer aldı.
Red Bull KTM sürücüsü, Cumartesi günkü inanılmaz performansına devam ederek griddeki tek 2.15'lik zaman turunu atan isim oldu.
İlk seanstan ikinci seansa geçen isimler Lorenzo Fellon, John McPhee, Darryn Binder ve Alberto Surra oldular.
İlk turların ardından Leopard Racing pilotu Dennis Foggia, 2.16.276'lık turu ile öne geçmeyi başardı. Pistte en yakın rakibi ise GasGas'dan Izan Guevara'ydı. Ancak bir sonraki turda Jeremy Alcoba, Foggia'nın 0.094 saniye önünde ilk sıraya çıktı. Bu sırada şampiyona lideri Acosta, yarım saniye geride 12. sırada yer alıyordu.
Foggia bir sonraki turunda Alcoba'yı 0.003 saniyeyle geçerek yeniden ilk sıraya çıktı, bu sırada Acosta ise kendisini 14. sırada buldu.
Seansın sonunda ve kendilerinin son turununda KTM Red Bull Ajo ikilisi, kendilerinin en iyi turlarını atmaya geliyorlardı. Acosta, kendi en iyi sektörlerini yakalasa da ilk çizgide yer alabilecek hıza sahip değildi.
Bu sırada takım arkadaşı Masia, son sektörde ortaya koyduğu inanılmaz performansı ile son sıradan ilk sıraya yükselirken, Acosta ise turunu geliştiremedi ve 15. sırayı elde etti.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise dokuzuncu sırada yer aldı.
|Sıra
|Sürücü
|Zaman
|Fark
|km/s
|1
|Jaume Masia
|2'15.986
|145.947
|2
|Dennis Foggia
|2'16.179
|0.193
|145.740
|3
|Jeremy Alcoba
|2'16.182
|0.196
|145.737
|4
|Izan Guevara
|2'16.311
|0.325
|145.599
|5
|Xavier Artigas
|2'16.334
|0.348
|145.574
|6
|Tatsuki Suzuki
|2'16.356
|0.370
|145.551
|7
|Filip Salač
|2'16.445
|0.459
|145.456
|8
|Andrea Migno
|2'16.506
|0.520
|145.391
|9
|Deniz Öncü
|2'16.510
|0.524
|145.387
|10
|John McPhee
|2'16.592
|0.606
|145.299
|11
|Romano Fenati
|2'16.613
|0.627
|145.277
|12
|Stefano Nepa
|2'16.642
|0.656
|145.246
|13
|Niccolò Antonelli
|2'16.701
|0.715
|145.184
|14
|Ayumu Sasaki
|2'16.712
|0.726
|145.172
|15
|Pedro Acosta
|2'16.766
|0.780
|145.115
|16
|Lorenzo Fellon
|2'16.861
|0.875
|145.014
|17
|Darryn Binder
|2'17.092
|1.106
|144.769
|18
|Alberto Surra
|2'17.407
|1.421
|144.438
|19
|Carlos Tatay
|2'18.053
|2.067
|143.762
|20
|Riccardo Rossi
|2'18.068
|2.082
|143.746
|21
|Maximilian Kofler
|2'18.071
|2.085
|143.743
|22
|Adrian Fernandez
|2'18.098
|2.112
|143.715
|23
|Ryusei Yamanaka
|2'18.136
|2.150
|143.675
|24
|Yuki Kunii
|2'18.247
|2.261
|143.560
|25
|Andi Gilang
|2'18.452
|2.466
|143.347
|26
|Kaito Toba
|2'19.172
|3.186
|142.606
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