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Önceki / MotoGP Austin: Bagnaia, inanılmaz turu ile üst üste üçüncü kez pole'de!
MotoGP Haberler

Bagnaia: “COTA’nın durumu, Silverstone 2018’den bile kötü”

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, COTA pistinin mevcut yüzeyinin, iptal edilen 2018 Silverstone yarışındaki yüzeyden daha kötü olduğunu söyledi.

Bagnaia: “COTA’nın durumu, Silverstone 2018’den bile kötü”

Austin’de yer alan pist, cuma antrenmanlarının ardından, pist yüzeyindeki tümsekler yüzünden sürücüler tarafından büyük eleştiriler aldı.

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, bu durumun “şaka gibi” olduğunu belirtirken, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ise pazar günü yarışmanın güvenli olmadığını söyledi.

Şampiyonluk adaylarından Bagnaia ise, pistin güvenlik açısından “limitlerin üzerinde” olduğunu düşünüyor.

Zemin kötü bir şekilde yenilendikten sonra iptal edilmek zorunda kalınan 2018 Silverstone yarışından ders çıkarılıp çıkarılamayacağı sorulduğunda Bagnaia, COTA’daki durumun daha kötü olduğunu söyledi.

Pazar günkü yarışın iptalinin, seçeneklerden biri olup olmadığı sorulduğunda İtalyan sürücü, “Hayır, bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yarışmak için buradayız. Bilmiyorum, güvenlik komisyonuyla konuşacağız.”

“Bazı sürücüler yarışmak istemiyor olabilir, ancak açıkçası biri yarışmamız gerektiğini söyleyecektir. Yani bu garip, çünkü her zaman en üstte olmak için mücadele ediyoruz ve bu pistte limitte gidemiyorsunuz. Çünkü her tur limiti aşıyorsunuz.”

“Ve bunun güvenlik konusunda sınırı aştığını düşünüyorum. Bu yüzden bu konuyu konuşacağız ve bir karar alacağız. Bunun, Silverstone’dan daha kötü olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller: “Ducati, COTA’da harika”

Bagnaia’nın takım arkadaşı Jack Miller, pist şartlarını çok da umursamayan isimlerdendi. Avustralyalı sürücü, günü 0.015sn geride ikinci sırada tamamlamıştı.

2019’daki yarışta ilk sektörde herkesten en az 0.2 saniye hızlı olan ve yarışı podyumda tamamlayan Miller, 2021 Ducati’nin o günden bu yana “on kat” geliştiğini ve motosikletin virajlarda harika olduğunu söyledi.

İlk sektör hakkında Miller, “Orada beni hızlandıran birkaç şey buldum. Yumuşak ön lastiği kullanmaya çalışıyordum ve ilk sektör sonrasında frenlemeler pek iyi değildi. Bu yüzden biraz dengeli olmak durumundaydım.”

“Birkaç tehlikeli an yaşadım, ancak motosiklet çok iyi çalışıyor. Sadece ilk sektörde değil, dördüncü sektörde de iyiydi. Harikaydı. Maksimum eğim açısıyla giderken, kolum yerdeyken, gazı açarken keskin şekilde sürebiliyordum.”

“Lastikleri nispeten dengede tutabiliyorsunuz ve harika hissettiriyor. Yani motosiklet kesinlikle 2019’a göre 10 kat gelişti.” dedi.

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MotoGP Austin: Bagnaia, inanılmaz turu ile üst üste üçüncü kez pole'de!

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MotoGP Austin: Bagnaia, inanılmaz turu ile üst üste üçüncü kez pole'de!
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