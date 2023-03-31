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MotoGP / Arjantin GP Antrenman raporu

MotoGP Arjantin 1. antrenman: Vinales lider, Aprilia 1-2

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arjantin GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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MotoGP Arjantin 1. antrenman: Vinales lider, Aprilia 1-2
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Heyecanla beklenen 2023 MotoGP sezonu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de başlamıştı. Portekiz'deki aksiyon dolu hafta sonunun ardından, MotoGP padoğu ara vermeden Arjantin'e geldi. Sezonun 2. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı.

Bu hafta sonu 4 tam zamanlı sürücü yarışamayacak: Pol Espargaro (Tech3-GasGas), Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) ve Miguel Oliveira (RNF-Aprilia). 

Bu dört isim de sezonun ilk hafta sonunda yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bu hafta sonu yarışamıyorlar. 

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Hafta sonunun ilk seansı öncesinde hava oldukça bulutluydu ve bu seanstan birkaç saat önce gerçekleştirilen Moto3 seansında yağmur dahi yağmıştı. 

Yine de MotoGP seansı kuru zeminde gerçekleştirildi ve yağmur yağmadı. Termas De Rio Hondo Pisti'nde aylardır yarışan bir seri olmadığından, pistteki yol tutuş seviyesi pek iyi değildi. Seans öncesinde yağan yağmur da bunu konuda sürücülere yardımcı olmadı. 

Yol tutuş seviyesi optimum olmasa da sakin ve olaysız bir seans izledik. Seansın tek kazası LCR Honda sürücüsü Alex Rins'ten geldi. Bu hafta sonu Marc Marquez'in Portekiz'de kullandığı şasi ile yarışan Rins, birinci virajda düşse de seansa devam edebildi. 

Rins'in kazası: 

 

Sürücüler, seansın ilk dakikalarında piste alışmaya ve ritimlerini bulmaya odaklandılar. İki Aprilia sürücüsü de seansın ilk saniyesinden itibaren oldukça rekabetçiydi ve önlerde yer aldılar. 

Seansın sonunda da durum değişmedi ve Vinales, takım arkadaşının önünde en hızlı isim oldu. İki Aprilia sürücüsü de daha önce bu pistte kazandılar ve bu hafta sonu yine galibiyet için savaşabilecekler gibi duruyor. 

Vinales, 1:39.207'le zirvede yer alırken; Espargaro onun 0.3 saniye kadar gerisindeydi. Jorge Martin ise üçüncü sıradaydı ve en hızlı Ducati sürücüsü oldu. 

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

LCR Honda'da Takaaki Nakagami dördüncü olarak hafta sonuna güçlü başladı. Nakagami'nin eski takım arkadaşı Alex Marquez ise ilk 5'i tamamlıyordu. 

İlk 10'un diğer yarısını ise Ducati sürücüleri domine ettiler: Johann Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi ve Francesco Bagnaia; ilk 10'un ikinci yarısında yer aldılar. 

Sadece 8. sıradaki Morbidelli, Ducati sürücüsü değildi. Morbidelli'nin bu seanstaki güçlü temposu da dikkat çeken bir başka husus oldu. 

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın tek kazasını yapan Rins, 11. sırayı aldı. Onun arkasında Fabio Di Giannantonio ve Augusto Fernandez yer aldılar. 

Portekiz hafta sonunun sürpriz ismi Jack Miller 14. sıradaydı, seans boyunca istediği turu atamayan Fabio Quartararo ise sadece 15. sırayı alabildi. 2021'in şampiyonu, liderin neredeyse 1 saniye kadar gerisinde kaldı. 

Son sıralar ise Brad Binder, Raul Fernandez ve Joan Mir'e gitti. 

1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Maverick Viñales 20 1'39.207     169.971
2 Spain Aleix Espargaro 18 1'39.491 0.284 0.284 169.486
3 Spain Jorge Martin 20 1'39.508 0.301 0.017 169.457
4 Japan Takaaki Nakagami 19 1'39.583 0.376 0.075 169.330
5 Spain Alex Marquez 19 1'39.610 0.403 0.027 169.284
6 France Johann Zarco 17 1'39.628 0.421 0.018 169.253
7 Italy Luca Marini 18 1'39.633 0.426 0.005 169.245
8 Italy Franco Morbidelli 16 1'39.696 0.489 0.063 169.138
9 Italy Marco Bezzecchi 20 1'39.700 0.493 0.004 169.131
10 Italy Francesco Bagnaia 18 1'39.751 0.544 0.051 169.044
11 Spain Alex Rins 17 1'39.802 0.595 0.051 168.958
12 Italy Fabio Di Giannantonio 19 1'39.926 0.719 0.124 168.748
13 Spain Augusto Fernandez 20 1'39.994 0.787 0.068 168.634
14 Australia Jack Miller 17 1'40.037 0.830 0.043 168.561
15 France Fabio Quartararo 19 1'40.116 0.909 0.079 168.428
16 South Africa Brad Binder 19 1'40.264 1.057 0.148 168.180
17 Spain Raul Fernandez 18 1'40.336 1.129 0.072 168.059
18 Spain Joan Mir 19 1'40.665 1.458 0.329 167.510
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