Bagnaia: "Cezalar konusunda netliğe ihtiyacımız var"

Haberi dinle

Portekiz GP'sinde Marc Marquez ve Miguel Oliveira arasında meydana gelen kazanın ve bunun sonucunda verilen cezanın ardından MotoGP hakemliği bu hafta tartışmaların odağındaydı.

Marquez'e olay nedeniyle çift uzun tur cezası verildi ancak bu ceza, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz Arjantin GP'sine katılamayacağı için başlangıçta uygulanmayacak gibi görünüyordu.

FIM yetkilileri daha sonra ceza açıklamasındaki ifadeyi değiştirerek, Marquez'in cezasını katıldığı bir sonraki yarışta çekmesi gerektiğini söyledi - Honda bu durumun yönetmeliklere aykırı olduğunu düşündü ve temyize gitti.

Honda'nın davası şimdi İsviçre'deki FIM Temyiz Mahkemesi'nde görülecek.

Bu ve Portekiz hafta sonu boyunca yaşanan çok sayıda tutarsızlık, mevcut FIM komiserler kuruluna yönelik tartışmaları alevlendirdi.

Arjantin GP'si öncesinde şampiyona lideri Bagnaia, Cuma günkü güvenlik komisyonu toplantısında sürücülerin cezalar konusunda daha fazla netlik isteyeceklerini söyledi.

Ducati sürücüsü, "Bence güvenlik ve cezalar hakkında biraz daha netliğe sahip olmamız gerekiyor, çünkü şu anda bunu anlamak çok zor."

"Örneğin, geçen yıl Misano'da ilk antrenman seansında yavaşladım çünkü damalı bayrağı geçtiğimi düşündüm; ancak yarış çizgisinde olduğum için engelleme nedeniyle üç sıra grid cezası aldım."

"Portekiz sıralama turlarında ikinci sektördeyken en hızlı turu atmaya yakındım, tur zamanımı daha da geliştirmeye çalışıyordum ancak dört sürücü çizgide yavaş gidiyordu; turum boşa gitmiş oldu."

"Ama kimse bu sürücülere bir şey söylemedi. Yani bunları anlamak çok zor."

"Marc'ın cezası konusunda ne yaptıklarını da anlamak zor, bu yüzden daha net fikirlere sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia'dan Maverick Vinales, hiçbir olay aynı olmadığı için komiserlerin işinin 'çok karmaşık' olduğunu kabul ediyor, ancak sürücülerin FIM'in kararlarının doğru olduğuna inanabilmeleri gerektiğini söylüyor.

Vinales, "Daha fazla bilgi vermek zor."

"Dürüst olmak gerekirse, bence kararların ve cezaların doğru olduğuna inanabilmeliyiz. Bunun çok karmaşık olduğunu tahmin edebiliyorum çünkü olayları çok farklı şekillerde görebiliyoruz."

"Ancak tek bir kurala uymalıyız. Mesele şu ki, bir kuralla ilgili bir sonuca varmak çok zor; çünkü genelde olaylarla ilgili çok farklı bakış açısı oluyor."

"Ayrıca bu bir yarış, dolayısıyla hiçbir olay birbiriyle aynı olmuyor. Bu aynı zamanda mekana ve turlara da bağlı."

"Belki daha iyi bir anlayışla işler düzelebilir. Ancak şu anda komiserlerin çok karmaşık bir işi olduğunu ve bunu iyileştirmenin zor olduğunu tahmin edebiliyorum." dedi.