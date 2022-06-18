MotoGP Almanya: Bagnaia bu yıl üçüncü kez pole pozisyonunda!

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Sachsenring'deki sıralama turları heyecanı 15 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve bu bölümde 13 sürücü, sıralama turlarının son bölümüne kalabilmek için mücadele etti.

İlk denemelerin ardından son yarışlarda iyi performans sergileyen Gresini sürücüsü Fabio di Giannatonio 1:20.307 ile zirveye çıktı. Kalan bölümde kimse Di Gianntonio'yu geçemedi ve İtalyan sürücü seansı lider tamamlayarak son bölüme kalmış oldu.

Yakın geçen ikincilik savaşını Marco Bezzecchi kazandı ve 1:20.600 ile ikinci bölüme kaldı. Pol Espargaro ise Bezzecchi'nin sadece 0.004 saniye gerisinde kalmasının ardından üçüncü oldu. İspanyol sürücü yarışa 13. sıradan başlayacak.

Pole pozisyonunu kimin alacağını belirleyecek olan Q2 seansı da yine 15 dakika sürdü ve ilk denemelerin ardından Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia 1:20.098 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi.

İtalyan sürücü bu turun ardından ilk virajda pist dışına çıktı ancak motosikleti üzerinde kalmayı başardı.

Ducati sürücüleri çok hızlı görünüyordu ve ilk denemelerin ardından ilk üç sırayı ellerine geçirdiler.

İkinci denemelere ilk Bagnaia başladı ve 1:20.064'lük derecesiyle en hızlı turunu biraz daha geliştirdi. İtalyan sürücü bir sonraki turda daha da iyi bir tempo yakaladı ve en hızlı turu 1:19.931'e çekti.

Kalan bölümde Fabio Quartararo iyi turlar çıkarsa da, Bagnaia'nın derecesini geçemedi ve böylelikle pole pozisyonu İtalyan sürücüye gitmiş oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, loose visor Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia bu yılki üçüncü pole pozisyonunu kazanırken, bu aynı zamanda Ducati markasının bu yılki yedinci pole pozisyonu oldu.

Quartararo en hızlı turunda Bagnaia ile arasını kapatsa da 0.076 saniye geride kaldı ve ikinci sırada yer aldı.

Son yarışlarda iyi bir tempo yakalayan Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, en hızlı turunda Quartararo'nun 0.023 saniye gerisinde kalmasının ardından üçüncü olurken, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro dördüncü sırada yer aldı. Bu dört isim sadece 0.189 saniye içerisinde dizildi.

Son yarışlarda yakaladığı ivmeyi koruyan Di Giannantonio, Espargaro'nun 0.008 saniye gerisinde beşinci olurken, onu 0.022 saniye geride kalan Jack Miller takip etti.

Luca Marini'nin yedinci olduğu seansta ilk onu Jorge Martin, Maverick Vinales ve son denemesinde kaza yapan Takaaki Nakagami tamamladı.

Bezzecchi ve Mir ise 11. ve 12. sıralarda yer aldılar.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: