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Ducati, 2023 için Mir'le anlaşma imzaladığı haberlerini yalanladı

Ducati, 2020 MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir'i 2023 sezonu için fabrika takımına getireceği iddiasını yalanladı ve seçimin Jorge Martin ile Enea Bastianini arasında olacağını dile getirdi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ducati, 2023 için Mir'le anlaşma imzaladığı haberlerini yalanladı
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Ducati sürücüsü Jack Miller, 2023 MotoGP sezonu için KTM fabrika takımıyla anlaştı ve böylelikle İtalyan ekipte Francesco Bagnaia'nın yanındaki koltuk boşaldı.

Uzun zamandır bu koltuk için şu anda Ducati'nin uydu takımlarında mücadele eden Jorge Martin ve Enea Bastianini'nin adı geçiyor.

Fakat son günlerde Suzuki'nin MotoGP'den ayrılma kararı almasının ardından 2023 sonunda boşa çıkacak olan Mir'in adı da Ducati ile anılmaya başladı.

Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, cumartesi günü Almanya'da verdiği demeçte Mir ile herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

Martin ve Bastianini arasındaki seçimin Ağustos ayında sonuçlanacağını belirten Ciabatti, ayrıca Johann Zarco'nun 2023'te Pramac'ta kalacağını da doğruladı.

Ciabatti, MotoGP.com'a verdiği demeçte, "Daha önce de söylediğimiz gibi bu karar için biraz vakit ayırmak istiyoruz, muhtemelen durumu değerlendirmek için Ağustos ayındaki ikinci yarışa kadar bekleyeceğiz."

“Hedefimiz önümüzdeki yıl Enea ve Jorge'yi aramızda görmekti. Sanırım bu hedefe ulaştık. Şimdi fabrika ekibine kimin katılacağına karar vermek için Jorge'ye biraz da olsa fiziksel problemler olmadan sürüş yapma ve neler yapabileceğini ortaya koyma fırsatı vermek istiyoruz."

"Joan Mir'in konuşulduğunu duydum, ki o harika bir sürücü ama onunla hiç görüşmemiz olmadı."

"Fabrika takımı için seçim Jorge ve Enea arasında olacak."

“Buna başka hiçbir sürücü dahil olmayacak. Pramac'ta da Johann Zarco ile kontrat yenileyeceğiz."

"Bence bu, potansiyel olarak yeni sürücülerle alakalı söylentilere perde çekmiş oluyor."

"Günümüzde Ducati bünyesinde çok sayıda rekabetçi sürücü yer alıyor. Bu yüzden sadece aralarından doğru seçimi yapmamız gerekiyor." dedi.

KTM'den Miguel Oliveira, Tech3'ya geri dönme teklifini ger çevirdi ve adı 2023 için Gresini Ducati ile anılıyor.

Honda sürücüsü Pol Espargaro'nun 2023'te Tech3 ile KTM'e dönmesi beklenirken, Mir'in adı da Espargaro'nun Honda koltuğu için geçiyor.

Jack Miller, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Jack Miller, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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