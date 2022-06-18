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Rins, sakatlığı nedeniyle Almanya GP'den çekildi

Suzuki'den Alex Rins, Barselona'da sağ bileğini kırmasının ardından Almanya'da zorlandığını ve bundan ötürü hafta sonunun kalan kısmında yer almayacağını açıkladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Rins, sakatlığı nedeniyle Almanya GP'den çekildi
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MotoGP'de üç yarış galibiyeti bulunan Rins, Katalonya GP'nin ilk virajında Takaaki Nakagami'nin kendisine çarpması sonucu yere fırlamış ve sol bileğini kırmıştı.

İspanyol sürücü bu hafta sonu Sachsenring'de yarışmak için gerekli izni aldı ve cuma günkü seansları da 11. sırada bitirdi.

Ancak bileğindeki ağrı beklediğinden daha fazlaydı ve sonunun kalanında yer alıp almayacağına cumartesi sabahı karar vereceğini söyledi.

Sachsenring, 10'u sol viraj olmak üzere 13 virajdan oluşuyor ve Rins, pazar günkü 30 turluk yarışta 300 sol virajla baş etmek zorunda kalacaktı.

Ayrıca üçüncü antrenman katılan ve 17. olarak Q2'ye kalma fırsatını kaçıran Rins, eğer yarışmayı tercih etseydi 15 dakikalık Q1'de de piste çıkmak zorunda kalacaktı. Tüm bunlar göz önüne alındığında Assen yarışına hazırlanmanın daha iyi olduğunu düşündü ve hafta sonundan çekildi.

Rins, yaptığı açıklamada, "Takımla birlikte motosikletten inmeye ve bu hafta sonu yarışmaya karar verdim."

"Bugün elim ve bileğimdeki hissiyat dünden biraz daha kötü. Ayrıca en hızlı tur denemesi yapmaya çalıştığımda çok acı çekiyorum."

“Yarışabilecek durumda olduğumu hissetmiyorum. Bu nedenle Hollanda için hazırlanmayı ve orada daha güçlü dönmeye odaklanacağız.” dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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