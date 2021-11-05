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MotoGP / Algarve GP Antrenman raporu

MotoGP Algarve: Şampiyon Quartararo, ilk antrenmanların en hızlısı

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MotoGP Algarve GP'sinin ilk antrenman seansında en hızlı turu atan isim, geçtiğimiz hafta Misano'da yapılan yarışta şampiyonluğunu ilan eden fabrika Yamaha pilotu Fabio Quartararo oldu.

MotoGP Algarve: Şampiyon Quartararo, ilk antrenmanların en hızlısı

Seans çok hızlı bir başlangıca sahip oldu çünkü daha sekizinci dakikada en hızlı tur zamanı, Nisan'da aynı pistte yapılan Portekiz GP'sindeki ilk antrenman seansının en hızlı tur zamanını geride bıraktı.

Nisan'daki yarışta galibiyet mücadelesi veren Suzuki pilotu Alex Rins, 1.41.997 ile açılışı yapan isim oldu, ardından fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia, 1.41.980 ile liderliği Rins'den aldı.

Bu turdan saniyeler sonra, son şampiyon Quartararo, 1.41.481 ile liderliği ele geçirse de Bagnaia, 1.41.426 ile yeniden liderliği aldı. İtalyan Bagnaia, seansın bitimine yarım saat kala, en hızlı turu 1.40.796'ya çekerek liderliği korudu.

Bu turdan dört dakika sonrasında Quartararo, 1.40.768 ile Yamaha'sını yeniden liderliğe çıkardı ve bu liderlik, seansın son 13 dakikasına kadar sürdü.

2021 sezonunun ikinci yarısını anımsatan bir gidişat ile Bagnaia, yeniden Quartararo'ya meydan okuyan isim oldu ve 1.40.421 ile liderliği ele geçirdi.

Seansın en hızlı isminin Bagnaia olması bekleniyordu ancak Quartararo, 1.40.192 ile beraber attığı son turla Ducati pilotunu 0.045 saniye geride bırakarak seansı birinci sırada tamamladı.

Jack Miller, fabrika Ducati'sini üçüncü sıraya çıkarmayı başarırken, ilk seansta Dorna'nın yeni omuz kamerasını deneyen Rins, Suzuki takım arkadaşı Joan Mir'in önünde dördüncü sırada yer aldı.

Luca Marini, iki senelik Avintia Ducati motosikleti ile iyi bir başlangıç yaparak altıncı olurken Honda'ların en hızlısı, Repsol Honda pilotu Pol Espargaro oldu. Espargaro seansı yedinci sırada tamamladı.

Portekiz'e, Yamaha ve Aprilia'yı karşılaştırma konusunda oldukça istekli şekilde gelen Maverick Vinales, temponun 0.661 saniye gerisinde sekizinci sırada seansı tamamladı. İlk 10'u tamamlayan isimler ise fabrika Yamaha pilotu Franco Morbidelli ve diğer Aprilia ile Aleix Espargaro oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Fabio Quartararo 21 1'40.192     164.995
2 Italy Francesco Bagnaia 22 1'40.237 0.045 0.045 164.921
3 Australia Jack Miller 19 1'40.323 0.131 0.086 164.779
4 Spain Alex Rins 20 1'40.551 0.359 0.228 164.406
5 Spain Joan Mir 19 1'40.689 0.497 0.138 164.180
6 Italy Luca Marini 18 1'40.785 0.593 0.096 164.024
7 Spain Pol Espargaro 19 1'40.795 0.603 0.010 164.008
8 Spain Maverick Viñales 20 1'40.853 0.661 0.058 163.913
9 Italy Franco Morbidelli 17 1'40.887 0.695 0.034 163.858
10 Spain Aleix Espargaro 20 1'40.889 0.697 0.002 163.855
11 Spain Alex Marquez 22 1'40.948 0.756 0.059 163.759
12 Japan Takaaki Nakagami 19 1'40.995 0.803 0.047 163.683
13 France Johann Zarco 20 1'41.084 0.892 0.089 163.539
14 Spain Iker Lecuona 22 1'41.199 1.007 0.115 163.353
15 South Africa Brad Binder 19 1'41.215 1.023 0.016 163.327
16 Italy Danilo Petrucci 18 1'41.296 1.104 0.081 163.196
17 Spain Jorge Martin 19 1'41.348 1.156 0.052 163.113
18 Portugal Miguel Oliveira 19 1'41.375 1.183 0.027 163.069
19 Italy Andrea Dovizioso 20 1'41.392 1.200 0.017 163.042
20 Italy Enea Bastianini 19 1'41.556 1.364 0.164 162.779
21 Germany Stefan Bradl 20 1'41.654 1.462 0.098 162.622
22 Italy Valentino Rossi 19 1'42.080 1.888 0.426 161.943
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