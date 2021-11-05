MotoGP Algarve: Şampiyon Quartararo, ilk antrenmanların en hızlısı

Seans çok hızlı bir başlangıca sahip oldu çünkü daha sekizinci dakikada en hızlı tur zamanı, Nisan'da aynı pistte yapılan Portekiz GP'sindeki ilk antrenman seansının en hızlı tur zamanını geride bıraktı.

Nisan'daki yarışta galibiyet mücadelesi veren Suzuki pilotu Alex Rins, 1.41.997 ile açılışı yapan isim oldu, ardından fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia, 1.41.980 ile liderliği Rins'den aldı.

Bu turdan saniyeler sonra, son şampiyon Quartararo, 1.41.481 ile liderliği ele geçirse de Bagnaia, 1.41.426 ile yeniden liderliği aldı. İtalyan Bagnaia, seansın bitimine yarım saat kala, en hızlı turu 1.40.796'ya çekerek liderliği korudu.

Bu turdan dört dakika sonrasında Quartararo, 1.40.768 ile Yamaha'sını yeniden liderliğe çıkardı ve bu liderlik, seansın son 13 dakikasına kadar sürdü.

2021 sezonunun ikinci yarısını anımsatan bir gidişat ile Bagnaia, yeniden Quartararo'ya meydan okuyan isim oldu ve 1.40.421 ile liderliği ele geçirdi.

Seansın en hızlı isminin Bagnaia olması bekleniyordu ancak Quartararo, 1.40.192 ile beraber attığı son turla Ducati pilotunu 0.045 saniye geride bırakarak seansı birinci sırada tamamladı.

Jack Miller, fabrika Ducati'sini üçüncü sıraya çıkarmayı başarırken, ilk seansta Dorna'nın yeni omuz kamerasını deneyen Rins, Suzuki takım arkadaşı Joan Mir'in önünde dördüncü sırada yer aldı.

Luca Marini, iki senelik Avintia Ducati motosikleti ile iyi bir başlangıç yaparak altıncı olurken Honda'ların en hızlısı, Repsol Honda pilotu Pol Espargaro oldu. Espargaro seansı yedinci sırada tamamladı.

Portekiz'e, Yamaha ve Aprilia'yı karşılaştırma konusunda oldukça istekli şekilde gelen Maverick Vinales, temponun 0.661 saniye gerisinde sekizinci sırada seansı tamamladı. İlk 10'u tamamlayan isimler ise fabrika Yamaha pilotu Franco Morbidelli ve diğer Aprilia ile Aleix Espargaro oldu.