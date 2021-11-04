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MotoGP / Algarve GP Haberler

Quartararo, şampiyonluğa rağmen #1 ile yarışmayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yeni MotoGP dünya şampiyonu Fabio Quartararo, "Bir numara olmadığımı hissediyorum" diyerek 2022'de bir numara ile yarışmayacağını açıkladı.

Quartararo, şampiyonluğa rağmen #1 ile yarışmayacak

Yamaha sürücüsü, iki hafta önce gerçekleştirilen Misano yarışını dördüncü sırada bitirmiş ve Francesco Bagnaia'nın kazasıyla birlikte, bitime iki yarış kala Fransa'nın ilk MotoGP dünya şampiyonu olmuştu.

22 yaşındaki sürücü, 2015 Jorge Lorenzo'dan sonra Yamaha ile şampiyon olan ilk sürücü de oldu ve önemli bir başarı yakaladı.

Gözler hemen gelecek yıla ve dünya şampiyonunun gelecek sezon, şampiyonluğunu savunurken #1 ile yarışıp yarışmayacağına döndü.

Fakat bu hafta sonu yapılacak Algarve yarışı öncesinde konuşan Quartararo, geleneksel #20 ile yarışacağını ve bunun kendisi için çok özel bir sayı olduğunu belirtti.

Gelecek yıl için 1 numarayı seçip seçmeyeceği sorusuna Quartararo, "Hayır. Bu, [1] numarayı görmeyeceğiz çünkü 20 numarayla yarışmaya başladım ve şahsen 1 numara olmadığımı hissediyorum."

"Bu yüzden kariyerimin sonuna kadar 20 numarayla yarışmaya devam edeceğim çünkü dört yaşındayken, yarışmak istememe neden olan numara buydu. Bu benim gerçekten özel bir numara."  cevabını verdi.

World Champion Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

World Champion Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Yamaha

2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir de bu yıl #1 numara ile yarışmamayı seçti ancak bunun yerine kıyafetindeki "Mir" yazısına #1'i dahil etti.

2002'de başlayan modern MotoGP döneminde sürücüler, bir numarayı almalarının ardından şampiyonluklarını koruyamadılar.

Bir numara ile yarışan ve şampiyonluğunu kazanan son sürücü, 1998 Mick Doohan'dı.

O zamandan beri, 1999'da Doohan, 2000'de Alex Criville, 2001'de Kenny Roberts Jr, 2007'de Nicky Hayden, 2008 ve 2012'de Casey Stoner ve 2011'de Jorge Lorenzo, 1 numara ile şampiyonluklarını koruyamadı.

Yamaha, bu yıl üreticiler ve takımlar şampiyonası için Ducati ile savaşıyor ve bitime iki yarış var.

Şampiyonluğun ardından zihniyeti hakkında konuşan Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse, Misano'dan sonra salı günü, antrenman seansına katılmak ilk gün zordu."

"Fakat yeniden odaklanmak bence oldukça kolay çünkü sevdiğim şeyi yapıyorum, motosiklete biniyorum, yarışıyorum ve bu adamlarla savaşıyorum."

“Bu yüzden çok zor olmadığını söyleyebilirim çünkü istediğim şeyi yapıyorum. Geri dönmeyi sabırsızlıkla beklediğimi söyleyebilirim.” dedi.

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