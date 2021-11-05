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MotoGP / Algarve GP Haberler

MotoGP Algarve 2. antrenman: Quartararo, Bagnaia'nın önünde ilk sırada

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Algarve'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

MotoGP Algarve 2. antrenman: Quartararo, Bagnaia'nın önünde ilk sırada

Suzuki'den Joan Mir, ikinci antrenman seansının başlangıcında 1:41.495 yaptı ve başlangıçta tempoyu belirleyen isim olurken, dakikalar sonra 1:40.485 yapan LCR sürücüsü Takaaki Nakagami liderliği aldı.

LCR Honda'nın diğer sürücüsü Alex Marquez, 1:40.862 yaparak en hızlı dereceyi takım arkadaşından alırken, ardından peş peşe hızlı turlar gelmeye başladı.

Francesco Bagnaia, Ducati ile 1:40.413 yapıp ilk sıraya oturdu. Fakat liderliği pek uzun sürmedi çünkü ilk seansın lideri Fabio Quartararo önce 1:40.355, sonra da 1:40.304 yaptı.

Yaklaşık bir dakika sonra Bagnaia, Quartararo'nun turlarına yanıt verdi ve 1:40.007 ile tekrar zirveye çıktı. Ancak dereceler bu şekilde de kalmadı.

Joan Mir, Suzuki ile 1:39.680 yaparak, 1:40 barajını geçen ilk isim oldu. Ducati sürücüsü Jack Miller, 1:39.611 ile liderliği Suzuki sürücüsünden alırken, son sözü bir kez daha Quartararo söyledi ve 1:39.390 yaparak ilk sırayı aldı.

Fransız sürücüsü, günü neredeyse büyük bir kaza ile kapatıyordu. 13. virajda kötü bir an yaşayan Quartararo, buna rağmen motosikletinde kalmayı başardı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kalan bölümde Quartararo'yu geçebilen bir isim çıkmadı ve Fransız sürücü, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da zirvede yer aldı.

Bagnaia, son denemesinde 1:39.552 yaptı ve Quartararo'nun 0.132 saniye gerisinde ikinci oldu. İlk üçü ise Miller tamamladı.

Mir, Honda sürücüsü Pol Espargaro ve Pramac Ducati'den Johann Zarco'nun önünde dördüncü sırada yer aldı.

Alex Marquez, güçlü bir cuma günü geçirip yedinci olurken, Aprilia'dan Aleix Espargaro sekizinci, LCR Honda'dan Nakagami dokuzuncu ve Suzuki'den Alex Rins 10. oldu.

Jorge Martin, geçen yıl büyük bir kaza yaptığı Portimao'daki ikinci seansta 11. sırada yer alırken, onu Yamaha'dan Franco Morbidelli takip etti.

Maverick Vinales'in 14. olduğu seansta, en iyi KTM sürücüsü 1:40.231 yapan Danilo Petrucci'yi ve Vinales'in 0.053 saniye önünde 13. oldu.

Petronas SRT sürücüleri Valentino Rossi ve Andrea Dovizioso ise kötü bir seans geçirerek son iki sırada yer aldılar.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'39.390  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'39.522 0.132
3 Australia Jack Miller Ducati 1'39.611 0.221
4 Spain Joan Mir Suzuki 1'39.680 0.290
5 Spain Pol Espargaro Honda 1'39.792 0.402
6 France Johann Zarco Ducati 1'39.889 0.499
7 Spain Alex Marquez Honda 1'40.042 0.652
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'40.069 0.679
9 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'40.122 0.732
10 Spain Alex Rins Suzuki 1'40.176 0.786
11 Spain Jorge Martin Ducati 1'40.179 0.789
12 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'40.225 0.835
13 Italy Danilo Petrucci KTM 1'40.231 0.841
14 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'40.284 0.894
15 Italy Luca Marini Ducati 1'40.323 0.933
16 Italy Enea Bastianini Ducati 1'40.467 1.077
17 South Africa Brad Binder KTM 1'40.498 1.108
18 Germany Stefan Bradl Honda 1'40.700 1.310
19 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'40.935 1.545
20 Spain Iker Lecuona KTM 1'41.097 1.707
21 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'41.174 1.784
22 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'41.214 1.824
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