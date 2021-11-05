MotoGP Algarve 2. antrenman: Quartararo, Bagnaia'nın önünde ilk sırada

Suzuki'den Joan Mir, ikinci antrenman seansının başlangıcında 1:41.495 yaptı ve başlangıçta tempoyu belirleyen isim olurken, dakikalar sonra 1:40.485 yapan LCR sürücüsü Takaaki Nakagami liderliği aldı.

LCR Honda'nın diğer sürücüsü Alex Marquez, 1:40.862 yaparak en hızlı dereceyi takım arkadaşından alırken, ardından peş peşe hızlı turlar gelmeye başladı.

Francesco Bagnaia, Ducati ile 1:40.413 yapıp ilk sıraya oturdu. Fakat liderliği pek uzun sürmedi çünkü ilk seansın lideri Fabio Quartararo önce 1:40.355, sonra da 1:40.304 yaptı.

Yaklaşık bir dakika sonra Bagnaia, Quartararo'nun turlarına yanıt verdi ve 1:40.007 ile tekrar zirveye çıktı. Ancak dereceler bu şekilde de kalmadı.

Joan Mir, Suzuki ile 1:39.680 yaparak, 1:40 barajını geçen ilk isim oldu. Ducati sürücüsü Jack Miller, 1:39.611 ile liderliği Suzuki sürücüsünden alırken, son sözü bir kez daha Quartararo söyledi ve 1:39.390 yaparak ilk sırayı aldı.

Fransız sürücüsü, günü neredeyse büyük bir kaza ile kapatıyordu. 13. virajda kötü bir an yaşayan Quartararo, buna rağmen motosikletinde kalmayı başardı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kalan bölümde Quartararo'yu geçebilen bir isim çıkmadı ve Fransız sürücü, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da zirvede yer aldı.

Bagnaia, son denemesinde 1:39.552 yaptı ve Quartararo'nun 0.132 saniye gerisinde ikinci oldu. İlk üçü ise Miller tamamladı.

Mir, Honda sürücüsü Pol Espargaro ve Pramac Ducati'den Johann Zarco'nun önünde dördüncü sırada yer aldı.

Alex Marquez, güçlü bir cuma günü geçirip yedinci olurken, Aprilia'dan Aleix Espargaro sekizinci, LCR Honda'dan Nakagami dokuzuncu ve Suzuki'den Alex Rins 10. oldu.

Jorge Martin, geçen yıl büyük bir kaza yaptığı Portimao'daki ikinci seansta 11. sırada yer alırken, onu Yamaha'dan Franco Morbidelli takip etti.

Maverick Vinales'in 14. olduğu seansta, en iyi KTM sürücüsü 1:40.231 yapan Danilo Petrucci'yi ve Vinales'in 0.053 saniye önünde 13. oldu.

Petronas SRT sürücüleri Valentino Rossi ve Andrea Dovizioso ise kötü bir seans geçirerek son iki sırada yer aldılar.

İkinci antrenman sonucu: