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MotoGP / Fransa GP / Son dakika

Moto2'den önce yapılacak Le Mans MotoGP yarışı, Vinales için kritik olacak

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Moto2'den önce yapılacak Le Mans MotoGP yarışı, Vinales için kritik olacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Maverick Vinales, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Le Mans MotoGP yarış programında yapılan değişikliğin, kendisi için kritik olduğunu düşünüyor.

Vinales, sıralamalarda iyi sonuçlar elde etse de genelde yarışların başında zorlanıyor ve çok fazla pozisyon kaybediyor. Ardından o pozisyonları geri almakla uğraşıyor.

San Marino GP'de Vinales rekor tur zamanı ile pole pozisyonunu kazanmıştı ancak yarışın başında geriledi ve ardından liderin 5.3 sn gerisinde 6. olabildi.

Misano'daki ikinci yarışta Vinales yaklaşımını değiştirdi ve büyük ölçüde ağır depo ile sürüşe odaklandı. Bu, yarışı kazanmasında büyük paya sahipti.

Ancak Vinales'in yarışların başında yaşadığı sorunların daha çok, MotoGP yarışından önce gerçekleştirilen Moto2 yarışlarında kullanılan Dunlop lastiklerinden kaynaklandığı iddia ediliyordu. Pist üzerinde çok fazla Moto2 lastik kalıntısı olduğunda Vinales zorlanıyordu.

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MotoGP Fransa yarışı, Formula 1'le çakışmaması için yerel saat ile 13:00'da başlayacak. Moto2 yarışı ise MotoGP yarışından sonra gerçekleştirilecek. Vinales bu sayede Dunlop lastikleriyle ilgili teorisinin gerçek olup olmadığını görecek.

 

Vinales, "Le Mans normalde iyi yol tutuşuna sahip olduğumuz ve iyi bir şekilde sürdüğümüz bir pist. Geçen sene 1. ve 2. antrenman seanslarında çok güçlüydük. Bunlar gerçekler. Şimdi Moto2 yarışından önce yarışarak hislerin aynı olup olmadığını göreceğiz çünkü normalde antrenmanlarda güçlü oluyor, yarışta geriliyordu. Bu açıdan bu hafta sonu birçok şeyi anlama açısından iyi bir fırsat olacak." dedi.

Vinales Le Mans'ı en son 2017'de kazandı. Yamaha ise modern MotoGP döneminde 8 defa kazandı. Vinales, bu pistten M1'den maksimumu alabileceğini düşünüyor.

Vinales, "Bana göre bu hafta sonu birçok şeyi anlama açısından çok önemli olacak. Öncelikle motosikletimizin yağmurda iyi olup olmadığını göreceğiz çünkü çoğu seans yağmurda geçecek. Ardından Moto2 yarışından önce yarış olduğunda koşulların aynı olup olmadığını göreceğiz."

"Bu bizim için önemli olacak. Le Mans, motosikletten kolayca maksimum performansı alabileceğimiz bir yer olabilir. Hızlı olmak için ne yapmamız gerektiğini biliyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Maverick Viñales
Editör Lewis Duncan

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