Le Mans MotoGP: 1. antrenman seansının lideri Smith
Bradley Smith, Fransa GP birinci antrenman seansını, kendi evinde mücadele eden Johann Zarco'nun önünde ilk sırada tamamladı.
Andrea Iannone'nin 18 aylık men cezasıyla ilgili itiraz önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği için bu yarıştan sonraki geleceği belirsiz durumda olan Smith, Le Mans'daki ilk seansı zirvede tamamladı. Iannone'nin itirazı ile ilgili davada sürücü lehine karar çıkarsa, Aragon'da Iannone motosikletine geri dönebilir.
Yağmurlu günde Moto3 seansında birçok kaza olurken MotoGP'de sürücüler koşullara daha hızlı alıştılar. MotoGP'nin en son tam yağmurlu yarışı 2018 Valencia GP'ydi ve onu Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso kazanırken KTM ile Pol Espargaro podyuma çıkmıştı.
Her iki sürücü seansın başında bir noktada liderliğe yükselmeyi başardılar. Dovizioso, seansın bitmesine 28 dk varken 1:45.785 ile en hızlı isimdi. Ardından diğer Ducati sürücüleri, Dovizioso'nun derecesini geçmeyi başardılar.
Seans ilerledikçe tur zamanları aynı şekilde iyileşmeye devam etti. Damalı bayrak sallanırken Smith, 1:43.804 elde ederek seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Johann Zarco, kendi evindeki seansta son turunda ikinci sıraya çıkmayı başarırken onu Danilo Petrucci, Jack Miller, Andrea Dovizioso takip ettiler. Böylece 4 Ducati sürücüsü ilk 5'i tamamlamış oldu.
Ducati sürücülerinin arkasında Yamaha'dan Maverick Vinales yer alırken onu yine Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Valentino Rossi takip ettiler.
Kolu pek iyi durumda olmayan LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow seansı 9. sırada tamamlarken ilk 10'u tamamlayan isim Pol Espargaro oldu.
Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir 11 ve 12. olurken şampiyona lideri Fabio Quartararo 2.6 sn geride 18. oldu. İlerleyen seanslarda daha kuru zeminde sürüş beklendiği için Quartararo, yağmurda zorlamamayı tercih etti.
1. antrenman sonucu
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Bradley Smith
|Aprilia
|1'43.804
|2
|Johann Zarco
|Ducati
|1'43.958
|0.154
|3
|Danilo Petrucci
|Ducati
|1'44.024
|0.220
|4
|Jack Miller
|Ducati
|1'44.132
|0.328
|5
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|1'44.148
|0.344
|6
|Maverick Viñales
|Yamaha
|1'44.180
|0.376
|7
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'44.441
|0.637
|8
|Valentino Rossi
|Yamaha
|1'44.511
|0.707
|9
|Cal Crutchlow
|Honda
|1'44.654
|0.850
|10
|Pol Espargaro
|KTM
|1'44.760
|0.956
|11
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'44.783
|0.979
|12
|Alex Rins
|Suzuki
|1'44.846
|1.042
|13
|Joan Mir
|Suzuki
|1'44.980
|1.176
|14
|Alex Marquez
|Honda
|1'44.981
|1.177
|15
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'46.122
|2.318
|16
|Brad Binder
|KTM
|1'46.245
|2.441
|17
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'46.474
|2.670
|18
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'46.494
|2.690
|19
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'46.518
|2.714
|20
|Iker Lecuona
|KTM
|1'46.618
|2.814
|21
|Tito Rabat
|Ducati
|1'46.856
|3.052
|22
|Stefan Bradl
|Honda
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|Aprilia Racing Team Gresini
|Editör
|Lewis Duncan