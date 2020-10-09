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MotoGP / Fransa GP / Antrenman raporu

Le Mans MotoGP: 1. antrenman seansının lideri Smith

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Le Mans MotoGP: 1. antrenman seansının lideri Smith
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Bradley Smith, Fransa GP birinci antrenman seansını, kendi evinde mücadele eden Johann Zarco'nun önünde ilk sırada tamamladı.

Andrea Iannone'nin 18 aylık men cezasıyla ilgili itiraz önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği için bu yarıştan sonraki geleceği belirsiz durumda olan Smith, Le Mans'daki ilk seansı zirvede tamamladı. Iannone'nin itirazı ile ilgili davada sürücü lehine karar çıkarsa, Aragon'da Iannone motosikletine geri dönebilir.

Yağmurlu günde Moto3 seansında birçok kaza olurken MotoGP'de sürücüler koşullara daha hızlı alıştılar. MotoGP'nin en son tam yağmurlu yarışı 2018 Valencia GP'ydi ve onu Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso kazanırken KTM ile Pol Espargaro podyuma çıkmıştı.

Her iki sürücü seansın başında bir noktada liderliğe yükselmeyi başardılar. Dovizioso, seansın bitmesine 28 dk varken 1:45.785 ile en hızlı isimdi. Ardından diğer Ducati sürücüleri, Dovizioso'nun derecesini geçmeyi başardılar.

 

Seans ilerledikçe tur zamanları aynı şekilde iyileşmeye devam etti. Damalı bayrak sallanırken Smith, 1:43.804 elde ederek seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Johann Zarco, kendi evindeki seansta son turunda ikinci sıraya çıkmayı başarırken onu Danilo Petrucci, Jack Miller, Andrea Dovizioso takip ettiler. Böylece 4 Ducati sürücüsü ilk 5'i tamamlamış oldu.

Ducati sürücülerinin arkasında Yamaha'dan Maverick Vinales yer alırken onu yine Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Valentino Rossi takip ettiler.

Kolu pek iyi durumda olmayan LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow seansı 9. sırada tamamlarken ilk 10'u tamamlayan isim Pol Espargaro oldu.

Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir 11 ve 12. olurken şampiyona lideri Fabio Quartararo 2.6 sn geride 18. oldu. İlerleyen seanslarda daha kuru zeminde sürüş beklendiği için Quartararo, yağmurda zorlamamayı tercih etti.

1. antrenman sonucu

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'43.804  
2 France Johann Zarco Ducati 1'43.958 0.154
3 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'44.024 0.220
4 Australia Jack Miller Ducati 1'44.132 0.328
5 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'44.148 0.344
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'44.180 0.376
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'44.441 0.637
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'44.511 0.707
9 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'44.654 0.850
10 Spain Pol Espargaro KTM 1'44.760 0.956
11 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'44.783 0.979
12 Spain Alex Rins Suzuki 1'44.846 1.042
13 Spain Joan Mir Suzuki 1'44.980 1.176
14 Spain Alex Marquez Honda 1'44.981 1.177
15 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'46.122 2.318
16 South Africa Brad Binder KTM 1'46.245 2.441
17 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'46.474 2.670
18 France Fabio Quartararo Yamaha 1'46.494 2.690
19 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'46.518 2.714
20 Spain Iker Lecuona KTM 1'46.618 2.814
21 Spain Tito Rabat Ducati 1'46.856 3.052
22 Germany Stefan Bradl Honda    
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Bradley Smith
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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