Le Mans MotoGP: 1. antrenman seansının lideri Smith

Andrea Iannone'nin 18 aylık men cezasıyla ilgili itiraz önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği için bu yarıştan sonraki geleceği belirsiz durumda olan Smith, Le Mans'daki ilk seansı zirvede tamamladı. Iannone'nin itirazı ile ilgili davada sürücü lehine karar çıkarsa, Aragon'da Iannone motosikletine geri dönebilir.

Yağmurlu günde Moto3 seansında birçok kaza olurken MotoGP'de sürücüler koşullara daha hızlı alıştılar. MotoGP'nin en son tam yağmurlu yarışı 2018 Valencia GP'ydi ve onu Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso kazanırken KTM ile Pol Espargaro podyuma çıkmıştı.

Her iki sürücü seansın başında bir noktada liderliğe yükselmeyi başardılar. Dovizioso, seansın bitmesine 28 dk varken 1:45.785 ile en hızlı isimdi. Ardından diğer Ducati sürücüleri, Dovizioso'nun derecesini geçmeyi başardılar.