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MotoGP / Fransa GP / Son dakika

Crutchlow: "Kolumdaki sorunla çoğu sürücü yarışamaz"

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Crutchlow: "Kolumdaki sorunla çoğu sürücü yarışamaz"
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Çeviren: Abdullah Çelik

LCR sürücüsü Cal Crutchlow, kol şişmesi ameliyatının üzerinden bir ay geçmesine rağmen Fransa GP öncesindeki açıklamalarında sağ kolunun pek iyi durumda olmadığını söyledi.

Crutchlow, Steiermark GP sonrasında kolundan ameliyat olmuş ve Misano'daki iki yarışı kaçırmıştı.

Ameliyatın ardından kolunda akıntı oluşan Crutchlow, buna rağmen Katalonya GP'ye katılarak 10. oldu ancak durum üzerinden geçen 10 güne rağmen iyileşmedi.

Crutchlow, "Evde 10 gün geçirdim ve 10 gün boyunca hastaneye gittim, cerrahları gördüm, röntgen çekildi... Dürüst olmak gerekirse şu anda kolum harika durumda değil."

"Bu yüzden Çarşamba günü Portimao'daki testlere katılamadım. Bu yüzden yine, bu hafta sonu sürüş yapacağım ve ardından Dr Mir ile görüşüp ona danışacağım. En iyi seçeneğin ne olacağını süreceğim çünkü kolumda hâlâ akıntı var, şiş ve fleksör kası her nedense çok sert."

"Deri tamamen kaslara ve tendonlara yapıştı, onu çıkaramıyoruz. Ne yaparsak yapalım çıkaramıyoruz. Fizyoterapi, masaj... ne yaparsanız yapın süper yapıştırıcı ile yapışmış gibi. Artık hiç fasya kalmadığını düşünebilirsiniz. Normalde yara dokusu fasyaya yapışır. Ancak hiç fasya kalmadığı için, kasa yapışmış durumda."

"Durum pek iyi değil." dedi.

 

Crutchlow'un uzun vadede kolundan yana endişesi yok ancak önümüzdeki 6 yarış hafta sonunda durumu idare edebileceğinden emin değil.

Crutchlow, "Bazı yarışlarda kenarda oturmak zorunda kalacak mıyım bilmiyorum ancak birçok sürücü benim yerimde olsaydı yarışamazdı. Dürüst olmam gerekirse bundan gurur duymuyorum. Keşke bu durumda olmasaydım."

"Ancak işimi yapmaya devam edeceğim. İşimi seviyorum ve hâlâ pist üstünde olmak istiyorum. Bu yüzden buradayım. İyi olan şey, pist üstündeki kimse için güvenlik endişesi taşımıyor olmam. Sorun daha çok benim kolumla alakalı."

"Bu yara önümüzdeki haftalarda iyileşmeyecek, bu konuda şüphe yok. Uzun vadede koluma dair bir endişem yok. Bu sorunu aştığımızda kolum rahatlayacaktır ve iyileşecektir."

"Ancak sorun şu ki durumun şu anda tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Gelecek sene yarışmaya devam edersem ve kışın sürüş yapmazsam kolum iyi olacaktır. Bu konuda endişem yok. Asıl endişe sıradaki 6 yarış için. Bu yarışlar zor geçecek." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Cal Crutchlow
Editör Lewis Duncan

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