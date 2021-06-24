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MotoGP / Almanya GP Haberler

Aprilia, Almanya'daki formuna rağmen podyuma ''hazır değil''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Aleix Espargaro, Aprilia'nın Almanya'daki performansına rağmen, takımın MotoGP'de podyum için savaşmaya ''hazır olmadığını'' söyledi.

Aprilia, Almanya'daki formuna rağmen podyuma ''hazır değil''

Espargaro, Sachsenring'deki yarışa üçüncü sıradan başladı ve modern MotoGP döneminde ilk kez, Aprilia'nın bir yarışa ilk çizgiden başlamasını sağladı. Ayrıca ilk iki turda, kısa bir süreliğine lider de gitti.

Espargaro sonrasında hızlıca ilk üçün gerisine düştü ve yarışı üçüncü sıradaki Fabio Quartararo'nun 1.6 saniye arkasında yedinci sırada bitirdi.

Espargaro, yarıştan sonra şu ifadeleri kullandı: ''Çok sinirliyim çünkü her şeyi deniyorum.''

''Genel olarak tabii ki bu haftaki performansımızdan dolayı mutluyum.''

''Yarışın sonunda podyum alan Fabio'ya elimle dokunabilecek kadar yakındım. Ancak bu yeterli değildi. Ben de podyum savaşında olmak istiyorum ancak gerçek şu ki şu anda hazır değiliz.''

''Bunun üzerinde konuşabiliriz, düşünebiliriz ancak yapacak çok işimiz var. Her şeyi denedim, bugün şanssız olduğumu söyleyemem çünkü herkes için aynıydı. Ancak, ilk başta Marc'ı takip ederken iyi bir konumdaydım.''

''Sonrasında yağmur başladı ve onun kadar cesur olamadım. Sekizinci virajda büyük bir an yaşadım, neredeyse kaza yapacaktım ve kurtardım.''

''Bu yüzden hızımı biraz yavaşlattım ve Marc hızlandığı için bazı seçeneklerimi kaybettim.''

Espargaro, Pazar günü yedincilikten daha fazlasını beklediğini ancak motosikletinin ''arkasına karşı savaşmasıyla'' umutlarının suya düştüğünü söyledi.

Motorsport.com tarafından Aprilia'nın podyuma çıkmak için ne yapması gerektiği sorulan Espargaro, ''Motorun fark yaratacağı başka tür bir pistte bakacağız.''

''Ancak pazar günü, motor konusunda bir bahanemiz yoktu çünkü bu pistte motor en çok fark yaratan şey değil ve Marc'ı iyi şekilde takip edebiliyordum.''

''Ancak [aracın arkasında] çok fazla titreşmeyle karşı karşıya kaldım.''

''Bu yüzden sadece güçlü bir motor önemli değil ancak gücü doğru kullanabilmek de önemli. Neden olduğunu bilmiyorum ancak özellikle viraj ortalarında diğer sürücüleri takip edemedim.''

''Onların viraj ortasında kullandığı ve bizde olmayan başka bir elektronik kontrol var gibi. Sanki onlar viraj ortalarında bir özellik kullanıyorlar ve ben de motosikletimin arka tarafıyla savaşıyorum.''

''Biliyorum, burası MotoGP. Her saniye sınırlarda sürüş yapmalıyım. Yarışlardaki baskı gerçekten çok fazla.''

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