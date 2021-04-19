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Önceki / Marquez'in MotoGP'deki rakipleri, güçlü geri dönüşünü "bekliyordu"
MotoGP / Haberler

Mir, Marquez'e olan "sert atağının" sebebini açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Suzuki sürücüsü Joan Mir, sıralama turlarında geride kalmasından ötürü yarışta olması gerekenden daha agresif olduğunu ve bunun da Marc Marquez'le olan temasa yol açtığını belirtti.

Mir, Marquez'e olan "sert atağının" sebebini açıkladı

Son dünya şampiyonu, Portimao'daki 11. virajda, seriye tekrar dönen Marquez'le üçüncülük için savaşırken hafif bir temas yaşamıştı.

İkili, bir sonraki tur, üçüncü virajda yine yan yana geldi ve Marquez, Mir'in motosikletinin arka tarafına dokundu.

Bu olay, Mir'in, Honda sürücüsünün sıralama turlarındaki ''tehlikeli taktiklerini'' doğru bulmadığını açıklamasından bir gün sonra oldu.

Portekiz Grand Prix'sini üçüncü sırada bitiren Mir, eğer şampiyonluk için savaşmak istiyorlarsa, o kadar gerideyken ''agresif'' bir start almaları gerektiğini söyledi.

Autosport tarafından, bu sert geçişin sıralamaların intikamı olup olmadığı sorulan Mir, ''İlk turda, 11.  virajda gerçekten bir olay yaşadığımız doğru.''

''Geçiş yapmak istedim ve o da çizginin önünü kapattı. Sonrasında da benim için çok geçti. Ardından, temas yaşadık.''

''Bir sonraki turda bir darbe hissettim ve bu Marc'ın yaptığını bilmiyordum. Marc'ın yaptığını şimdi anlamış oldum.''

''Yarışa dokuzuncu pozisyonda başlamak, bu geçişin olacağı anlamına geliyordu. Sıralama turlarında tur zamanlarımı iyi çıkaramadıysam, böyle startlar almalıyım.''

''Durumlar böyle. Eğer şampiyonluk için savaşmak istiyorsak ve yarışa ilk çizgiden başlayamıyorsak, agresif olmalıyız. Elbette yarışa ilk çizgiden başlamayı tercih ederdim.''

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Katar'daki yarışlarda dördüncü ve yedinci olan Suzuki sürücüsü, bu podyumla birlikte 2021 sezonunun ilk podyumunu almış oldu. Mir, şu anda şampiyonada beşinci durumda ve şampiyona lideri Quartararo'yla arasında 23 puan bulunuyor.

Portimao'daki yarışta ön lastik sıkıntıları çeken Mir, yılın ilk podyumunu aldığı için biraz ''rahatladığını'' da ekledi.

''Bu iyi bir his, sezonun ilk podyumunu almak harika.''

''İyi bir performans gösterdik, sadece, yarışın ortalarında ön lastikle ilgili biraz sıkıntı yaşadık.''

''Bu problemin üzerinde çalışmalıyız ancak önemli olan, podyum alabilmiş olmamız. Yani, memnunum.''

''Katar'da da iyi bir performans sergiledik, sadece düzlüklerde sorunlar yaşadık.''

''Ancak bence, iyi bir sezon başlangıcı geçiriyoruz, puan sıralamalarında ilk beşteyiz.''

''Yamaha sürücülerinin böylesine inanılmaz performanslar gösterdiği bir gerçek, Ducati de inanılmaz bir adım attı.''

''Ancak biz oradayız. Yüksek ihtimalle hızımız onlarınki kadar değil ancak başka olumlu yönlerimiz var.''

''Benim için, şampiyonanın ilk kısmında bu sürücülere olabildiğince yakın olmak önemli. Sonrasında da, şampiyonamıza devam edeceğiz.''

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Marquez'in MotoGP'deki rakipleri, güçlü geri dönüşünü "bekliyordu"

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Marquez'in MotoGP'deki rakipleri, güçlü geri dönüşünü "bekliyordu"
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Editör Lewis Duncan

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