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Önceki / Quartararo, Portimao zaferinin ardından "2019'daki gibi" hissediyor
MotoGP / Haberler

Marquez'in MotoGP'deki rakipleri, güçlü geri dönüşünü "bekliyordu"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Marc Marquez'in MotoGP'deki rakipleri, İspanyol sürücünün Portekiz Grand Prix'sinde geri dönüşünde sergilediği performansı övdüler ve Honda'dan uzak dokuz ay geçirmesine rağmen geri dönüşünün güçlü olmasını “beklediklerini” itiraf ettiler.

Marquez'in MotoGP'deki rakipleri, güçlü geri dönüşünü "bekliyordu"

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marquez, geçen yılki İspanya GP'de sağ kolunun kırılmasının ardından üç ameliyat geçirmesiyle birlikte 2020 sezonunu erkenden kapatmıştı. Bu olaydan bu yana çıktığı ilk sıralama turlarında 6. olurken, yarışta ise 7. sırada finiş gördü.

Marquez, yarıştan sonra Honda garajına geri döndüğünde gözyaşlarına boğuldu ve bu yarışı uzun zamandır hayal ettikten sonra burada olmanın ona bir "duygu patlaması" yaşattığını itiraf etti.

Yarıştan sonra konuşan Portekiz GP galibi Fabio Quartararo, Marquez'in ilk hafta sonunda bu kadar güçlü gördüğüne şaşırmadığını söyledi.

Marquez'in yarışı hakkında "Bunun olmasını bekliyordum. Liderden 10 saniyede geride bitirdi ancak Portimao'da asla üst üste 25 tur atmamıştı."

“Bu pist bence takvimdeki en fiziksel kuvvet gerektiren pist. Yani şimdi, zor bir pistte tam bir yarış yapma hissini biliyor."

“Şimdi Jerez'de oldukça iyi bildiği bir piste geri dönecek, bu yüzden benim beklediğim sonuç buydu ve sıralamalarda etkileyiciydi. Yani o, geri döndü.” dedi.

Son dünya şampiyonu Joan Mir, Quartararo'nun söylediklerinin yanına şunları da ekledi: "Ben de aynı şekilde Marc'tan böyle bir sonuç bekliyordum."

“Gerçek şu ki, %100'e yakın gibi görünüyor ve güçlü bir geri dönüş yapabildi."

“Doğrusu, bu hafta sonu da gerçekten çok güçlüydü. Bu, Honda ile yaptığı ilk test ve kesinlikle ayrıldığı zamandan beri Honda epey değişti." 

“Bu, %100 olmasanız bile her şeyi daha da zorlaştırıyor, bu yüzden işi daha zor."

“O ve ekibi harika bir iş çıkardı ve diğer Honda'lardan önde bitirmeyi başardı.”

Ducati'den Francesco Bagnaia ise, Marquez'in rekabetçi olmasaydı geçen hafta sonu geri dönmeyeceğini ve bir dahaki sefere İspanya GP'de “zirvede olacağından” emin olduğunu belirtti.

Bagnaia, "Dönüşünün bu şekilde olmasını bekliyordum." 

"Böyle bir hafta sonundan sonra, ilk seansta üçüncü, ikinci seansta altıncı ve sıralamalarda altıncı oldu."

“Bu yüzden, ilk 10 için savaşmaya çalışacağını düşünüyordum ve o da yedinci oldu."

“Bu nedenle, böyle bir sonuç çıkarabildiğini biliyordum."

“Bence zaten %100 seviyesinde olmasaydı geri dönmezdi diye düşünüyorum, bu yüzden fiziksel olarak en üst seviyede olduğuna inanıyorum."

“Elbette, motosiklete fiziksel olarak binmek farklı ve 25 tur boyunca sürmek zor."

“Ama beklediğim şeyi yaptı ve Jerez'de kesinlikle zirvede olacak.” dedi.

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Quartararo, Portimao zaferinin ardından "2019'daki gibi" hissediyor

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Quartararo, Portimao zaferinin ardından "2019'daki gibi" hissediyor
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Editör Lewis Duncan

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