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MotoGP / Haberler

Silinen pole turunun ardından, Bagnaia'nın galibiyet için mücadele etme şansı bitmiş

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Çeviren:
Can Çarpıcı

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, sıralama turlarının son bölümünde silinen pole turu yüzünden galibiyet için mücadele etme şansını kaybettiğini dile getirdi.

Silinen pole turunun ardından, Bagnaia'nın galibiyet için mücadele etme şansı bitmiş

Bagnaia’nın Pazar günü gerçekleştirilen 25 turluk yarışa, sıralama turlarının son bölümünde pistin tur rekorunu kırarak aldığı pole pozisyonu ile birlikte birinci sıradan başlaması gerekiyordu.

Fakat İtalyan sürücünün pole turu, sarı bayrak ihlali yaptığı gerekçesiyle silindi. Böylelikle Bagnaia, yarışa 11. sırada başlamış oldu.

Bagnaia, yarışın ilk birkaç turu 11. sıradan yükselmekte zorlansa da 4. turda geçişlerine başladı. Sonrasında mükemmel bir sürüş ile podyum mücadelesine dahil olan sürücü, son turda Johann Zarco’nun kaza yapıp yarış dışı kalmasının ardından 2. sıraya kadar yükseldi.

Ducati sürücüsü, bu sonucun alabileceği ‘en iyi’ sonuç olduğunu belirtirken, eğer pole pozisyonundan başlasaydı Fabio Quartararo ile galibiyet için mücadele edebileceğini de ekledi.

Yarışı hakkında konuşan İtalyan sürücü şunları söyledi: ‘’Bence bugün alabileceğimiz en iyi sonuç ikincilikti çünkü Fabio önde çok büyük bir fark açmıştı bile.’'

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

'’Dün (Cumartesi) galibiyet için yarışma fırsatını kaybettik. Fabio, tempoyu çok iyi belirledi ve bence kimse böyle bir tempo beklemiyordu çünkü pistteki yol tutuşu oldukça fazlaydı ve lastikler de gayet iyi çalışıyordu.’’

‘’Yani, bence bugün mükemmel bir iş çıkardık.’’

‘’Mutluyum çünkü aynı koşullar geçen yıl olsaydı, muhtemelen podyumda olamazdım.’’

‘’Bu koşullarda sürüş stilimi geliştirdim ve geçiş yapmanın çok zor olduğunu düşündüğüm birkaç virajda geçişler yaptım.’’

‘’Mutluyum, kolay bir yarış değildi. İlk turdaki ilk frenleme oldukça çetrefilliydi, ön tarafı kaybetmek ya da pistten taşmak oldukça kolaydı. Yani baya zorlayıcıydı.’’

‘’Bu hafta sonu oldukça iyi çalışıyorduk ve bugün ikincilik, tırmanabileceğimiz en iyi pozisyondu. Buna da ulaştık, yani evet baya mutluyum.’’

Yarışın son turunda Suzuki sürücüsü Joan Mir, Bagnaia’nın üzerinde baskı kurmuştu. Fakat Bagnaia, son viraja önde girdiği takdirde Ducati’nin düzlükteki hızı sayesinde ikinciliğe tutunabileceğini bildiğini de dile getirdi.

Son turdaki mücadele hakkında konuşan İtalyan sürücü, ‘’Joan’ın arkamda bana yaklaştığını biliyordum çünkü onun motosikletini duyabiliyordum.’’

‘’Ancak aynı zamanda, son viraja önde girdiğim takdirde beni geçmesinin imkansız olacağını biliyordum çünkü viraj çıkışlarında ve düzlüklerde güçlüyüz.’’

‘’Son turumu gayet iyi attım. Bu yüzden beni geçmesinin daha da zor olacağını biliyordum.'' dedi.

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Editör Lewis Duncan

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