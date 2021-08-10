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Miller: “Steiermark’taki kazayla podyumu kaçırmak çok acı vericiydi"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Ducati sürücüsü Jack Miller, pazar günkü Steiermark Grand Prix’sinde son dakikalarda yaptığı kaza nedeniyle podyumu kaçırmanın “çok acı verici” olduğunu söyledi.

Miller: “Steiermark’taki kazayla podyumu kaçırmak çok acı vericiydi"

Avustralyalı sürücü, pazar günü Steiermark GP’ye harika bir başlangıç yapmadı ama üçüncü turda Dani Pedrosa ve Lorenzo Savadori arasında yaşanan büyük kaza ardından, kırmızı bayrakların çıkmasıyla bir fırsat daha bulmuş oldu.

Miller, yeniden startta iyi kalkış yaptı ve dört tur boyunca yarışı lider götürdü. Ardından üçüncü sıraya geriledi ve üçüncülük için Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ile mücadele etmeye başladı.

Sonraki dakikalarda Quartararo’yu yakalayan Miller, 18. turda 7. virajda kaza yaptı. Böylece üst üste ikinci kez yarış dışı kalmış oldu ve bu da 2021’de üçüncü kez finiş görememesi anlamına geliyordu.

Bu olay, sürücüler şampiyonasında Quartararo’nun 72 puan gerisine düşen Miller’ın şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe oldu.

Miller, “İkinci yarışta iyi hissediyordum, her şey iyi gidiyordu.”

“Başlangıçtan itibaren sağ tarafta yol tutuşu konusunda biraz sorun yaşıyordum ama önde çok iyi hissediyordum ve istediğim kadar zorlayabiliyordum.”

“Kendi tempomu belirledim ve iyi gidiyordum.”

“Fabio geriledi ve ardından yavaşlamaya başladı, ben de ona yaklaşıyordum.”

“Ancak sadece zordu, sınırlarda zorlanıyordum. Bu yüzden, ona mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışıyordum ki düzlükte onu geçebileyim.”

“Bekleyip verileri görmemiz gerekiyor ama her şeyi normal hissettiriyordu. Üçüncü sektörde iyi hissediyordum ama motosikletin ön tarafına biraz fazla talepkar davrandım ve bu, beni yok etti.”

“Bu gerçekten çok acı vericiydi çünkü aslında podyum cebimdeydi.”

“Fakat bu şansı kaçırdım. Bu yüzden, büyük hayal kırıklığına uğradım, takımım için üzgünüm ve tekrardan çalışıp önümüzdeki hafta sonu geri döneceğiz.” dedi.

Takım arkadaşı Francesco Bagnaia ise yarışın asıl başlangıcında liderliği alan isimdi ama yeniden startta motosikletinin arkasıyla ilgili sıkıntı yaşadı ve Ducati sürücüsü, 10. sırada finiş gördü. Fakat pist sınırlarını aşmaktan 11. sıraya düştü.

Birçok sürücü yeniden startta lastikleriyle ilgili soru yaşamıştı ancak Bagnaia, yaşadığı sıkıntının arka lastiğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığından emin değil.”

İkinci yarışta neden zorlandığı sorulduğunda Bagnaia, “Açıkçası bilmiyorum.”

“Yarışın ilk bölümünde oldukça güçlüydüm, bütün hafta sonu boyunca inanılmaz hissettmiştim.”

“Yeniden startta, motosikletimin arkası çalışmıyordu ama zaten piste çıktığım an, arka tarafın ilk baştaki gibi çalışmadığını hissetmiştim.”

“Bazen böyle şeyler yaşanabilir ve bu konuda mutlu değilim ama bu anlamamız gereken bir şey.”

“Aslında arka lastiğimin çalışmadığını söylemek doğru olmaz çünkü henüz bilmiyoruz ama yarışın ilk bölümünde güçlüydüm ve her şey tüm hafta sonu olduğu gibi çalışıyordu."

“İkinci bölümde ise hiçbir şey tüm hafta sonu olduğu gibi değildi.”

“Daha iyi çalışan tek şey sert ön lastiklerdi, bu yüzden bilmiyorum.” cevabını verdi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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