Crutchlow: ''Toprak MotoGP'ye taze bir nefes olurdu''

Rossi'nin perşembe günü açıkladığı 2022 yılı için emeklilik kararı ve Franco Morbidelli'nin, Yamaha fabrika takımına Maverick Vinales'in yerine gidecek olmasıyla SRT'nin gelecek sezon için iki sürücü bulması gerekecek.

Yamaha WSBK yıldızı gururumuz Toprak, takımla ilişkilendirilen isimlerden bir tanesi ancak Temmuz ayında yaptığı açıklamada Yamaha ile WSBK'da kalmak için iki senelik bir anlaşma yaptığını belirtmişti.

Önümüzdeki üç yarış boyunca Morbidelli'nin yerine sürüş yapacak olan Crutchlow, 2022 için sınırlı olan seçenekler arasında en iyi seçimin Toprak olacağını düşünüyor.

''Onu MotoGP'de görmek harika olurdu. Onun harika bir yetenek olduğunu düşünüyorum ve bence şampiyonaya da taze bir nefes olurdu.''

''MotoGP sürücüsü olmak, hızlı olmakla ilgili ve eğer işinizi yapıyorsanız nasıl olduğunuz fark etmiyor.''

''Ancak bir yandan da takımlar ve üreticiler tüm paketi görmek istiyor ve bence Toprak tüm pakete sahip.''

''O kendi değerini biliyor, bu da önemli şeylerden biri. O şampiyona ve şampiyonanın tanıtımı için çok iyi olurdu.''

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Kenan Sofuoglu Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak'ın kendi değerini bilmesi konusunda ne kastettiği sorulan Crutchlow şu ifadeleri ekledi: ''Demeye çalıştığım şey şu ki, o ne kendinin ne de sporun değerini düşürmüyor.''

''Sosyal medyadaki takipçi kitlesi büyük ve sadece daha da büyüyecek.''

''O Türkiye'nin sürücüsü. Belki de MotoGP Türkiye'ye dönebilirdi ve bunun avantajını kullanabilirlerdi.''

''Bu yüzden onun bu iş için en iyisi olduğunu düşünüyorum. O bir tişörtün sponsorluğunu yapıp, sahip olduğu sponsorların değerini düşürmüyor.''

''Eğer bir marka size 100.000 pound ödeyip 100 pound değerinde bir tişörtü bedavaya veriyorsa, yılda 10 kez onların adına paylaşım yaptığınızda bu sponsorlarınızın açısından nasıl işler?''

''Bence o çok iyi bir şekilde bunu yapıyor ve onun buradaki bir takıma alacağı terfinin çok iyi olacağını düşünüyorum.''

''Benim ilk tercihim o olurdu ancak bu şu anda rafa kaldırılmış.''

''Bu konuyla bir ilgim olduğundan değil ancak görüldüğü üzere bunu Yamaha patronu Lin Jarvis'le konuşacağım.''

''Yani, Lin'in seçimleri bu konu hakkında çok önemli olacak.''

Crutchlow aynı zamanda yakın arkadaşı Sam Lowes'un da, 2017 yılında Aprilia'yla birlikte geçirdiği kötü çaylak sezonundan sonra bir şans hak ettiğini görmek istiyor.

Autosport perşembe günü, Rossi'nin sürücü akademisinde yer alan Marco Bezzecchi'nin SRT'ye katılmaya hazır olduğunu, anlaşmasının doğrudan Yamaha ile olacağını düşünüldüğünü yani böylelikle Rossi'nin yerini alacağını bildirdi.

Altı kez dünya WSBK şampiyonu Jonathan Rea da MotoGP'ye dönmeyi reddetmedi ancak 2022'de WSBK'de Kawasaki'yle kalacak.