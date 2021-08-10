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MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Mir, Suzuki'nin güncellemesi sayesinde Steiermark’ta galibiyet mücadelesi verebilmiş

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

2020 MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, Suzuki’nin Steiermark Grand Prix’sinde getirdiği sürüş yüksekliğini düzenleyen sistem olmasaydı, galibiyet için mücadele edemeyeceğini kabul etti.

Mir, Suzuki'nin güncellemesi sayesinde Steiermark’ta galibiyet mücadelesi verebilmiş

Suzuki, bu sezon boyunca sürüş yüksekliğini düzenleyen sistemi olmayan tek üreticiydi ve sonunda Steiermark Grand Prix’sinde bu güncellemeyi getirdi.

Bu sistem, holeshot cihazıyla aynı şekilde çalışıyor ve sürücülerin virajlarda daha hızlı olabilmesi için motosikletin arka tarafını alçaltıyor.

2018’da bu cihazın MotoGP’ye gelmesine öncülük eden Ducati, aynı zamanda bu sürüş yüksekliğini düzenleyen sistemi 2019’da ilk kez kullanan takımdı.

Sezonun ilk yarısında en iyi sonucu üçüncülük olan Mir, bu hafta sonu Steiermark GP’de yılın en iyi hafta sonunu geçirdi. Mir, sıralama turlarında beşinci olurken, yarış boyunca Pramac sürücüsü Jorge Martin ile kıyasıya mücadele etti ve ikinci sırda finiş gördü.

Yeni güncelleme hakkında konuşan Mir, “Bence bu, çok önemli bir gelişmeydi.”

“Dürüst olmak gerekirse bu [cihaz] olmadan sezonun başında nasıl bu kadar güçlü olabildik bilmiyorum.”

“Açıkçası bu, diğerleriyle aynı noktada başlayabilmeniz için gereken ilk şey ve şimdi, motosiklette birkaç ufak detayı geliştirmemiz lazım ama artık diğerleri gibi start alabiliyoruz.”

“Bu yüzden, mutluyum. Galibiyeti büyük bir farkla kaybetmedim, birkaç kez dışarı taşmıştım.”

“Ancak hafta sonu hakkında genel anlamda mutluyum ve umarım bir sonraki hafta sonu, daha da güçlü oluruz.” dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Red Bull Ring, Mir’in geçen sene de güçlü olduğu bir pistti ama Autosport tarafından pazar günü yeni sürüş yüksekliğini düzenleyen sistemi olmasaydı bu sonucu elde edip edemeyeceği sorulduğunda, “Bence hayır, Avusturya’da bu çok önemliydi.”

“Bu cihaz olmadan, bugünkü kadar güçlü olmam zor olurdu. Buna, hayır derdim.” cevabını verdi.

Mir ve Martin’in yarış boyunca tur süreleri hemen hemen aynıydı ama Ducati sürücüsü, Mir’in arka lastiği aşınınca, bu mücadelenin galibi oldu.

Suzuki sürücüsü, “Bir Ducati’ye karşı mücadele etmek her zaman zordur çünkü hemen hızlanabiliyorlar, iyi bir şekilde durabiliyorlar ve bu yüzden avantaj, tamamen karşı tarafımızdaydı.”

“Ayrıca normalde motosikletimizde çalışan ama pistte aynı olmayan bunun gibi daha çok şey var.”

“Fakat ilk 10 turda her şeyimi ortaya koydum ve ikinci sektördeki düzlükte çok fazla [zaman] kaybediyordum ama bunu 3 ve 4. sektörde telafi etmeyi denedim.”

“Fakat sonuç olarak kullanılmış lastiklerle hız kaybediyordum.”

“Lastiklerim kötüye gidiyordu ve onlar ise iyi bir yol tutuşu kazanıyordu.” ifadelerini kullandı.

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