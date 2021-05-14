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MotoGP / Fransa GP Haberler

Miller: ''Le Mans ile yarım kalan bir işim var''

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Ducati sürücüsü Jack Miller, 2020 Fransa Grand Prix'sinde mekanik bir arıza yüzünden yer alamamasının ardından, yarım kalan bir işi olduğunu söyledi.

Miller: ''Le Mans ile yarım kalan bir işim var''

Miller geçen seneki MotoGP Le Mans yarışına ilk çizgiden başlayacaktı ancak starttan hemen önce yağan yağmur, herkesin 2. motosikletlerine geçmesine neden oldu.

Miller'ın 2. motosikletinde ise bir mekanik arıza çıktı ve Miller, ısınma turunun ardından pite gelmek zorunda kaldı ve yarışta yer alamadı.

İki hafta önce gerçekleştirilen Jerez'de İspanya Grand Prix'sinde galibiyete ulaşan Miller, Fransa Grand Prix'sinde geçen sene yaşadığı şanssızlığı telafi etmek istiyor.

Jerez'deki galibiyeti hakkında konuşan Miller, ''Sizi gelecek yarış için daha istekli hale getiriyor.''

''Günün sonunda biz motosiklet yarışçılarıyız ve her zaman önümüzde ne olduğuna bakarak, neler yapabileceğimizi düşünüyoruz ve hep daha fazlasını istiyoruz.''

''Yani, elbette buraya (Fransa) İspanya'daki gibi güçlü bir hafta sonu geçirmek için geliyoruz.''

''Fakat dürüst olmam gerekirse, oldukça sakin bir hafta geçirdim. Geçtiğimiz birkaç hafta sonuna girerken neleri yaptıysam, onları tekrar ettim.''

''Bence, bu hafta sonu karşılaşabileceğimiz tüm koşullara hazırlıklıyız.''

''Normalde ıslak havada gayet iyiyimdir yani eğer yağmur gelecekse, gelebilir.

''Le Mans ile yarım kalan bir işim varmış gibi hissediyorum dolayısıyla yeniden orada olmak için sabırsızlanıyorum.''

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Fotoğraf: Circuito de Jerez

Miller'ın takım arkadaşı Francesco Bagnaia, Fransa GP öncesi Sürücüler Şampiyonası'nda 1. sırada bulunuyor fakat Bagnaia, şampiyonluğu düşünmek için çok erken olduğunu belirtti.

Bu hafta sonu için Le Mans pistinde yağmur bekleniyor. Bagnaia, bu alandaki yarış tecrübesinin yeterli olmadığını kabul etti.

Konu hakkında konuşan Bagnaia, ''10 gün için lider oldum. Bu güzel ancak henüz sadece 4 yarış yaptık. Yani şampiyonluk için düşünmek için henüz çok erken.  Şampiyonayı yarış yarış düşünmeliyiz. Bu pist sevdiğim bir pist.''

''Burada 3 podyumum var: bir tane Moto3'de ve Moto2'de bir ikincilik ile galibiyetim var.''

''Yani, bu pist sevdiğim bir pist ve motosikletimize oldukça uyuyor.''

''Burada sürmeye hazırım ama hava durumunu görmemiz gerek çünkü yağmur yağacağa benziyor ve kariyerimde MotoGP kategorilerinde sadece 6 yarış yaptım.'' dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Circuito de Jerez

 

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Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Editör Lewis Duncan

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