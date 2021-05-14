Espargaro: ''Aprilia'nın motosikleti bir 'devrim motosikleti'"

2020 yılında herhangi bir noktada ilk 6'ya girmeyi başaramayan Espargaro, 2021 sezonunda gerçekleştirilen son iki yarışı 6 sırada, ilk 4 Grand Prix'yi de ilk 10'un içerisinde tamamladı.

Espargaro, bu verilerden yola çıkarak, Aprilia'nın 2021 yılında podyuma çıkabileceğini düşündüğünü söyledi.

Aynı zamanda RS-GP'nin gelişim süreci, 15 kez MotoGP yarış kazananı Andrea Dovizioso'nun motosikletle yaptığı özel testler sayesinde de devam ediyor. Dovizioso, 2021 yılı için Aprilia'ya katılma teklifini geri çevirmişti.

Fransız Grand Prix'sinden önce konuşan Espargaro, ''Her yarışta, kazanan kişiye çok yakındık.''

''Kibirli duyulmak istemiyorum ancak, bence bunun büyük bir kısmı, başardığım işler ve bu projeye harcadığım büyük çabalar sayesinde oldu.''

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''İşim. derken, kendim ve çevremdekilerden de bahsediyorum.''

''Ancak, örneğin Suzuki de olduğu gibi, iki sürücünün de motosikleti 3-4 sezon boyunca geliştirdiği şekilde değil.''

''Maverick Vinales'in uzun zamandır çalıştığı Yamaha'da çalışıyor olmalı gibi de değil. Aynı şekilde Marc Marquez'in Honda'da çalıştığı gibi.''

''Birçok takım arkadaşım oldu ancak bu projeye her zaman en fazla çabayı ortaya koyan ve daha fazla çalışan kişi ben oldum.''

''Bir yıl önce, kimse takımımıza katılmak istemiyordu, biz ciddi bir proje değildik, motosikletimiz iyi değildi.''

''Ancak şimdi ise, Aprilia'nın motosikleti adeta bir 'devrim motosikleti'. Genç ve yetenekli sürücüler takımımıza katılmak istiyor.''

''Dovizioso gibi büyük bir yetenek bizim için test sürüşleri yapmak istiyor, bundan çok gurur duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.

2022 yılı için potansiyel takım arkadaşları sorulan Espargaro, Aprilia'nın genç sürücü tercih etmesi durumunda, geçtiğimiz ay Portekiz'deki yarışı kazanan Moto2 çaylağı Raul Fernandez'in, değerlendirilmesi gereken bir isim olduğunu düşündüğünü ekledi.

''Eğer Moto2 sürücüleri hakkında konuşursak, bence Raul. Herkes Pedro Acosta'dan konuşuyor çünkü o inanılmaz. Ona ve tüm Moto2 sürücülerine sonsuz saygım var ancak Moto2 daha zor.''

''Moto3 çaylakları için kullandığımız çaylak kelimesi bana göre doğru değil. Çünkü onlar İspanya Şampiyonası, Red Bull Çaylakları Şampiyonası gibi şampiyonalardan geliyorlar ve motosikletleri, Moto3'tekine çok yakın oluyor. Aynı zamanda pistleri de biliyorlar.''

''Ancak Moto2'deki motosiklet daha güçlü ve seride birçok yetenekli sürücü var. Bence Raul'un bu sezon başardıkları inanılmaz.''

''Bu yüzden, umarım Aprilia, Moto2'nin en iyi çaylağıyla anlaşma imzalayabilir.''