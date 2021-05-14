MotoGP Fransa 1. antrenman: Miller, Zarco'nun önünde lider

Le Mans hafta sonu boyunca yoğun yağmur bekleniyor ve ilk antrenman seansı da yağmur altında olmasa bile ıslak zeminde gerçekleştirildi.

Bu, tur zamanlarının başlangıçta önemli oranda geliştiği anlamına geliyordu ve İspanya GP galibi Miller, seansın başlangıcında ilk sırada yer aldı.

İlk önce 1:47.320 yapan Miller, daha sonra bu zamanı 1:43.312'ye çekti. KTM'den Miguel Oliveira 1:42.824 yaparken, daha sonra bu derece Marc Marquez tarafından geçildi ve 1:42.037 yaptı.

Dünya şampiyonu Joan Mir 1:41.854'lük derecesiyle liderliğe otururken, ardından dereceler 1:41'in altına kadar indi.

Pist kurumaya başlamıştı ve Miller, tıpkı LCR sürücüsü Alex Marquez ile birlikte bitime 12 dakika kala kuru zemin lastiklerine geçerek kumar oynadı.

Marquez henüz üçüncü virajda kaza yapıp zaman turu kaydedemezken, Miller 1:40.407 yaptı ve ardından dereceyi 1:38.007 yaparak daha da geliştirdi.

Kalan kısımda Ducati sürücüsünü geçebilen bir isim çıkmadı ve Miller seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Bu, eğer hafta sonunun kalan kısmı yağmur altında geçerse oldukça önemli bir zaman turu olabilir. Çünkü doğrudan sıralama turlarının son bölümüne kalma şansı yakalayacak.

Zarco son zaman turunda 1:39.488 yapmasına rağmen Miller'dan epey yavaş kaldı ve 1.4 saniye geride ikinci oldu. Mir, Honda fabrika sürücüleri Pol Espargaro ve takım arkadaşı Marquez'in önünde üçüncü oldu.

Islak zeminde Aprilia sürücüsü Lorenzo Savadori altıncı olurken, şampiyona lideri Francesco Bagnaia yedinci, Oliveira sekizinci, Suzuki sürücüsü Alex Rins dokuzuncu ve Aprilia'dan Aleix Espargaro 10. oldu.

Eğer bugün ve yarın hava kötüye giderse, Yamaha sürücülerini oldukça zorlu anlar bekleyecek çünkü hiçbir Yamaha sürücüsü ilk ona giremedi.

Yamah sürücüsü Maverick Vinales 12. olurken, seans içerisinde kaza yaptı. Petronas SRT ikilisi Franco Morbidelli ve Valentino Rossi ise 13. ve 14. oldular.

Jerez yarışının ardından kolundan ameliyat olan Fabio Quartararo 3.6 saniye geride 16. sırada yer aldı.

Geçen yılki Fransa yarışının galibi Danilo Petrucci, Tech3 KTM ile 19. oldu.

İlk antrenman sonucu: