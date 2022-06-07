Miller, Barselona'daki düşük performansına anlam verememiş

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Barselona'da bir diğer zorlu yarışı geride bırakan Miller, 11. sırada başladığı mücadeleyi galip Fabio Quartararo'nun tam 34.6 saniye gerisinde 14. sırada tamamladı.

Hafta sonu boyunca lastiklerin tutarsız performansından şikayet eden Avustralyalı sürücü, sert hamurları kontrol etmekte de zorlandı.

Yarışın ardından konuşan Miller, "Bu hafta sonu olup bitenlerin sonuçlanmasını izlediğimiz b*ktan bir gündü."

"Bütün hafta sonu boyunca iki düzgün lastiğim vardı ve tüm hafta sonu itibaren maksimumu almaya çalıştım. Ancak dürüst olmak gerekirse özellikle sağa dönülen virajlarda lastiklerden hiç verim alamadım ve bir yerden sonra düzlüklerde de tamamen tükendiler."

"Sert lastiklere tam olarak ne oldu bilmiyorum, günün sonunda hiç çalışmadılar, ben de raftan aldığım lastiklerle yapabileceğimi yaptım."

"Bu normal bir durum değil, lastiklere ne olduğunu anlayamıyorum. Bu büyük bir sorun, çünkü lastik hamurlarından biri aniden yabancı gelmeye başlıyor, sonra ise bilindik hissiyat yine aniden geri geliyor."

"İyi bildiğim bir motosikleti nasıl süreceğimi unutmam. Geçen yıl bu pistte podyumdaydım, bu sene 1.40 seviyesinde tek tur bile atamadan 30 saniye fark yedim."

"Gerçekten anlamıyorum, olan biteni analiz etmemiz, elde ettiğimiz verilere bakmamız ve bir cevap almamız gerekiyor. Yarışta sert lastiklerin çalışacağını umarak bir kumar oynadık çünkü hava gerçekten çok sıcaktı. Ama olmadı." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, Pazartesi günü yaptığı testten sonra yaptığı bir diğer açıklamada ise yarış öncesi aldıkları tavsiyeden ötürü sert lastikleri kullandıklarını ancak bunun en kötü seçenek olduğunu söyledi.

"Michelin ile konuştuk, ancak rapor edilecek fazla bir şey yoktu."

"Pist, lastikler arasındaki sorunları artırıyor.

“Bu sorunları ortadan kaldırmak için çok çalışıyorlar. Sert lastik kullanmak iyi bir seçim değildi. Kağıt üzerinde her şey iyi görünüyordu, tavsiyeler de sert lastiği kullanmamız yönündeydi. Doğru bir karar değildi.”