Nakagami, Katalonya GP kazasından "ciddi" yara almadan kurtuldu

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LCR Honda sürücüsü, 12. sıradan başladığı yarışın ilk virajında agresif şekilde fren yapmış ve sonrasında düşerek hem Alex Rins hem de Francesco Bagnaia'ya çarpmıştı.

Nakagami, düşerken kafasını Bagnaia'nın motosikletinin arka tekerleğine çarptı ve kaskının vizörü paramparça oldu. Ayrıca Nakagami'nin temasıyla havaya fırlayan ve büyük bir kaza yapan Rins'in sol bileği kırıldı.

Rins, bileğinin alçıya alınmasının ardından taburcu edildi ancak başına aldığı darbeden ötürü Nakagami bir gece hastanede tutuldu.

Japon sürücü Barselona'daki General de Catalunya Hastanesinde geçirdiği gecenin ardından vücudunda veya başında herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

Ayrıca kaza için her iki sürücüden de özür diledi ve "hepsi benim hatam" dedi.

Nakagami, "Öncelikle dünkü kazadan ötürü Alex Rins ve Pecco Bagnaia'dan özür dilemek istiyorum."

"Yaşananları hepsi benim hatamdı. Rins'e bir an önce iyileşmesi için acil şifalar diliyorum ve umarım Almanya Grand Prix'sine kadar tamamen iyileşir."

"Dünkü kazadan sonra kendimi şanslı hissediyorum çünkü ciddi bir sakatlığım ya da kırığım yok ve iyiyim."

"Geceyi yoğun bakım ünitesinde, müşahede altında tutularak geçirdim ama her şey yolunda. O yüzden Sachsenring'deki bir sonraki yarışa kadar hazır olmaya çalışacağım." dedi.

Bu kaza, Nakagami ve Rins arasında Mugello'da yaşanan bir başka büyük kazanın ardından geldi. Pazar günkü olaya herhangi bir ceza çıkmaması, sürücülerin epey tepkisini çekti ve hemen hemen herkes Japon sürücünün ceza alması gerektiği konusunda hemfikirdi.

Almanya yarışı 17-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda bike Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images